Bivša supruga Zvone Bobana pozirala je u zagrljaju s Ćirom

Bivša supruga Zvonimira Bobana (53), Leonarda Lončar (52) družila se s legendarnim Miroslavom Ćirom Blaževićem (87) na predstavi u kazalištu Kerempuh.

Susreli su se na monodrami 'Ćiro' koju je u ponedjeljak u zagrebačkom kazalištu Kerempuh izveo glumac Tarik Filipović (50). Ćiru je jako obradovao susret s bivšom suprugom jednog od njegovih 'sinova' pa se odlučio fotografirati.

Podsjetimo, Leonardin bivši suprug bio je dio Vatrenih 1998. godine, koje je tada trenirao upravo Ćiro. Leonarda se nakon razvoda posvetila dizajniranju nakita te je ponovno otvorila butik u Zagrebu. Nedavno je otkrila i u kakvom je odnosu sa bivšim suprugom Bobanom.

- Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše ok, uglavnom nije puklo radi treće osobe, nego radi treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim za ničim - ispričala je Leonarda koja je sa Zvonimirom provela 32 godine.

