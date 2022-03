Tarik oduševio kao 'trener svih trenera': Kako me dobro skinuo

Dinamo nastavlja kampanju obilježavanja 40. godišnjice zlatne generacije iz 1982. godine, pa je večeras u zagrebačkom kazalištu Kerempuh održana monodrama 'Ćiro' u izvedbi Tarika Filipovića.

- Kako me dobro skinuo, svaka mu čast - oduševljeno je rekao Miroslav Ćiro Blažević pohvalivši Tarika Filipovića.

Popularni glumac u prošlosti je već dokazao kako može odlično glumiti 'trenera svih trenera', a ovoga puta oduševio je svoju publiku.

Na današnjoj predstavi skupilo se više od 200-tinjak gostiju među kojima su bili igrači Dinamove prve i druge momčadi, oba stručna stožera, kadetska i pionirska momčad 'modrih', pa i radna zajednica hrvatskog prvaka.

Naravno, 'zvijezda dana' bio je Miroslav Ćiro Blažević, tu su bili i brojni igrači iz generacije 1982. (Deverić, Mustedanagić, Dautbegović...), ali i druge legende kluba poput Edina Mujčina, Branka Strupara, Dalibora Poldrugača, Marija Jozića...

Vlatka Peras, predsjednica uprave GNK Dinama je prije početka predstave uručila Ćiri Blaževiću retro izdanje legendarnog bijelog šala koji će od utorka biti u prodaji u Dinamovom Fan Shopu.

⁃ Dinamo je moj klub, moja majka je bila povjerenik Dinama, kao dječaka me inficirala plavom bojom. I od svih događaja u karijeri, najdraža mi je ta Dinamova 1982. godina. Evo, sada se obraćam igračima, današnjim dečkima koji brane boje Dinama, budite svjesni kako su gospoda Barišić i Mamić od Dinama napravili Juventus. Vi dečki, a i ti Željko treneru imate privilegiju braniti boje najboljeg kluba na svijetu. I to je razlog da se borite još više, danas je Dinamo financijski komforan klub, a to nikad nije bio prije Barišića i Mamića. I zbog toga se trudite da taj klub i ostane na tim visokim razinama - poručio je Ćiro Blažević.

Podsjetimo, u Dinamu su prošloga tjedna u čast zlatne generacije iz 1982. godine predstavili tramvaj koji će do kraja tekuće godine u klupskim obilježjima voziti po ulicama glavnog nam grada...

