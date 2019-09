Bivša Tarikova spremačica: Ne znam otkud zlato u mojoj torbi

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u srijedu je nastavljeno suđenje Anici Jurilj (52) bivšoj spremačici Tarika (47) i Lejle Filipović (42), koju je bračni par optužio da im je 2013. godine ukrala zlatnine u vrijednosti oko 150.000 kuna, kao i 5000 eura. Filipovići nisu bili u srijedu na ročištu na kojem je Jurilj dala šokantan iskaz.

Spremačica, koja je na jednom od prethodnih ročišta izjavila kako se ne osjeća krivom, ovaj put je rekla kako ne zna kako se ukradena zlatnina našla u njezinoj torbi, ali priznaje kako ju je kasnije prodala u Zagrebu.

Zlato je, kaže Jurilj, prvi put vidjela u svojoj torbi dok se vozila tramvajem.

- Kada sam došla do Dubrave samo sam se htjela riješiti tog zlata jer sam se osjećala poniženo. Došla sam do čovjeka od kojega inače kupujem duhan i pitala ga ima li nekoga da to uzme. On je našao čovjeka koji je to otkupio za 10.000 kuna - rekla je Anica koja nije odredila cifru po kojoj će prodati nakit, već ga se samo htjela riješiti.

- Ne mogu objasniti kako su se nakit i zlato našli u mojoj torbici - rekla je Jurilj.

Ona je u srijedu na sudu iznenadila sve i Tarika optužila i za neprimjereno ponašanje, jer ju je, kako je rekla, "navlačio za ramena aludirajući na seksualne radnje" kad su ostali sami u stanu. Izjavila je kako se u tom trenutku osjećala šokirano, a prema njezinim tvrdnjama, poznati voditelj je obećao da će joj sve nadoknaditi.

Na pitanje suda zašto ranije nije izašla s ovom optužbom, ona je poručila kako "ne zna zašto to nije napravila".

- To su odvratne laži - kratko nam je ove optužbe komentirao Tarik, koji je ostao zatečen izjavama bivše spremačice.

Iduće ročište u ovom slučaju zakazano je za 22. listopada.