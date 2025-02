Bivša trenerica iz Života na vagi ima novi projekt: 'Odvažila sam se, svi vole vidjeti lijepe guze!'

Maja Ćustić bila je trenerica u showu RTL-a "Život na vagi". Osmišljavala je tamo u suradnji s trenerom Edinom Mehmedovićem metode kako bi kandidati izgubili što više kilograma. Maja sad ima novi inovativni projekt, nazvala ga je "Guzomanija", koji u Zagrebu kreće 8. veljače, i uvjerena je kako će biti veliki hit među ženama.

- Oduvijek sam imala želju približiti ljudima važnost tjelesne aktivnosti, uravnotežene prehrane i očuvanja mentalnog zdravlja - ističe Maja dodajući kako program "Guzomanija" spaja upravo te elemente u cjeloviti sustav vježbanja.

Foto: rtl

A kako i samo ime ovoga programa govori, posebnu pozornost Maja posvećuje mišićima stražnjice. Oni su, kaže, ključni za zdravlje donjeg dijela leđa, koljena i kukova: "Prečesto zanemarujemo snagu naših mišića stražnjice, iako upravo oni igraju ključnu ulogu u sprječavanju ozljeda i poboljšanju funkcionalnosti tijela".

Maja je završila Kineziološki fakultet u Zagrebu, godinama radi kao trenerica osobnih ili grupnih programa. Tako je i u ovom slučaju "Guzomanije" sve pomno razradila, od prvog koraka. "Program je osmišljen tako da svaki sudionik nauči pravilnu tehniku vježbi, a svi pokreti mogu se kasnije nastaviti izvoditi i kod kuće."

Neće tu biti samo pukog vježbanja, "Guzomanija" uključuje rad na pravilnom disanju, jačanju trupa i predavanja o prehrani koja drži magistrica nutricionizma Đurđica Mijanović.

Foto: Privatni album

"Sudionice dobivaju kompletan plan prehrane, savjete za organizaciju obroka i razbijanje uobičajenih prehrambenih mitova", opis je ovoga programa.

- 'Guzomanija' je idealna za žene koje žele krenuti s promjenama i traže stručan, motivirajući uvod u zdraviji način života. Moj je cilj da svaka sudionica izađe iz ovoga programa zadovoljnija, snažnija i sretnija - poručila poznata trenerica, a sve koje zanima Majino inovativno vježbanje mogu se informirati na Instagram stranici "Guzomanije".

Kako stoji u pozivu, ovdje nije riječ samo o lijepoj stražnjici, nego i o kreiranju "boljeg i zdravijeg životnog stila". Objasnila nam je kako je do svega došlo.

- Sve ono što sam godinama isprobavala i istraživala na svojoj guzi i guzama klijentica, složila sam u program kako bi bio dostupan i drugima. Svi vole vidjeti lijepe guze. Dugo su me nagovarali da to napravim i, eto me, odvažila sam se i napravila. Širimo znanje i daj Bože što više 'guzica by Maja' - rekla je Maja.

Foto: Privatni album

A pitanje koje se nameće samo od sebe je mogu li i muškarci na ovaj program.

- Ovaj program mogu raditi i muškarci, ali sam ga namijenila samo ženama. Muškarci često zanemaruju trening stražnjice, ali on je ključan za snagu, stabilnost i prevenciju od ozljeda. I žene vole vidjeti na frajerima dobru, čvrstu guzu - odgovorila je trenerica Maja.

Za Maju Ćustić ovo nije prvi "ciljani" program, imala je prije nekoliko godina "Shape-up Wedding Challenge" za mladenke. Imala je program u kojem su u osam tjedana trebale "zablistati za najvažniji dan u životu".

Foto: Privatni album

- Ovaj program sadrži osam tjedana treninga uz privatnog trenera, nutricionistički plan prehrane, vođenje dnevnika prehrane, praćenje i mjerenje ostvarenih rezultata uz savjete i potporu tijekom cijelog procesa preobrazbe tijela - objasnila je Maja za RTL televiziju prije nekoliko godina.