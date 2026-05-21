Bivša Trumpova snaha ima rak: 'Ovu vijest nije nitko očekivao..'

Vanessa Trump (48), bivša supruga Donalda Trumpa mlađeg (48), u emotivnoj objavi na društvenim mrežama otkrila je da ima rak dojke. Već je krenula s liječenjem i pritom naglasila da je optimistična i usredotočena na svoj oporavak.

U svojoj objavi, Vanessa je progovorila o šoku koji je uslijedio nakon dijagnoze, ali i o odlučnosti da se suoči s bolešću.

- Želim podijeliti osobne vijesti o svom zdravlju. Nedavno mi je dijagnosticiran rak dojke - napisala je i dodala:

- Iako ovo nisu vijesti koje itko očekuje, surađujem sa svojim medicinskim timom na planu liječenja.

Dodala je da ostaje "usredotočena i puna nade" te je iskoristila priliku kako bi zahvalila obitelji i prijateljima na neizmjernoj podršci. Ujedno je zamolila javnost za privatnost dok prolazi kroz proces liječenja i oporavka. Za sada nisu poznati dodatni detalji o njezinom zdravstvenom stanju ili stadiju bolesti.

Njezina objava izazvala je val podrške na društvenim mrežama, kako od strane javnosti, tako i od članova obitelji. Među prvima se oglasila njezina bivša šogorica, Ivanka Trump, koja joj je uputila dirljivu poruku u komentaru na Instagramu.

- Molim se za tvoju kontinuiranu snagu i brzi oporavak. Volim te, mama - napisala je Ivanka.

Iako nije bilo službenih izjava, izvori bliski njezinom partneru, golferu Tigeru Woodsu, navode da je on sretan što je nakon vlastitih zdravstvenih izazova sada kod kuće i bliže njoj kako bi joj bio podrška, piše TMZ.

Vanessa je bila 13 godina u braku s Donaldom Trumpom mlađim. Zajedno imaju petero djece, a razveli su se 2018. godine. Vezu s Tigerom Woodsom potvrdila je u ožujku prošle godine.

*uz korištenje AI-ja