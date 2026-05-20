Amerikanac Justus Reid dovršio je kuću u Zagorju koju je kupio za 5000 €: Kupio ih je još tri!

Piše Tina Ozmec-Ban,
Justus Reid je prije nešto manje od godine dana kupio kuću u Zagorju za 5000 eura i krenuo s renovacijama. Sad je pokazao kako izgleda i najavio nove projekte

Nakon 11 mjeseci i čak 104 videa objavljenih na tu temu, Amerikanac Justus Reid dovršio je renovaciju kuće u Zagorju koju je kupio za svega 5000 eura. Reid je postao senzacija na društvenim mrežama na kojima je objavljivao angedote iz nekoliko balkanskih zemalja, a Hrvatska ga je već ranije upoznala kada je nastupio na Supertalentu s pjesmom 'Zajdi, zajdi' te oduševio gledatelje. 

- Jedna je era završila, a druga započinje - poručio je u objavi Justus koji je zatim pokazao i posljednje radove koji su obavljeni oko kuće. U cijelom procesu su mu pomagali brojni susjedi, kojima je zahvalio. 

Na snimci je rekao i kako se držao obećanja da se neće šišati ni brijati dok kuća ne bude gotova, pa je tako pokazao i svoj novi, osvježeni 'look'. Sam je obrijao bradu, no kosu je ipak prepustio u ruke stručnjacima. 

- Gledali ste kako transformiram kuću koje je bila zaboravljena u šumi, u remek djelo. No ne brinite, ovo nije zbogom! Sljedeći tjedan ću objaviti dokumentarac o tome kako su tekli radovi od početka do kraja - rekao je te dodao i kako će odgovoriti na najčešće postavljena pitanja njegovih pratitelja, poput: 'Koliko je ovo sve zaista koštalo?' 

Najavio je i kako ima još planova za svoj dom - htio bi postaviti ogradu, dovršiti cestu koja vodi do njegove kuće... 

- Ali ako je kuća gotova, što dalje? - pita Justus u videu, a zatim otkriva nešto što je iznenadilo mnoge. O da, kupio je još nekoliko nekretnina u blizini. Jednu je platio 3000 eura, drugu 5000 eura, a treću 8000 eura.

A što će učiniti s njima? Reid nije to još htio otkriti, već je poručio svojim fanovima da nastave pratiti njegov sadržaj na društvenim mrežama... 

