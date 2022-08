Bivša tuži Giulianija: Ukrao si mi i božićne ukrase. Isplati 1.9 milijuna kuna ili odlazi u zatvor

Rudy Giuliani (78), bivši gradonačelnik New Yorka i nekadašnji osobni odvjetnik Donalda Trumpa (76) koji ima mnoštvo pravnih problema, dobio je još jedan - tuži ga bivša supruga i prijeti mu zatvorom.

Kako piše Page Six, prema sudskim dokumentima podnesenim u utorak Vrhovnom sudu države New York, Judith Giuliani (67) tvrdi da Rudy nije poštivao sudsku odluku jer je navodno zadržao 1,9 milijuna kuna koje joj je trebao isplatiti prema uvjetima njihove brakorazvodne nagodbe za imovinu u Palm Beach, na Floridi, kuću, domaćicu i naknade za privatni klub.

Također, optužuje bivšeg supruga da joj duguje milijun kuna samo za njihovu imovinu u South Lake Driveu, Palm Beachu. Luksuzni stan uvršten je na tržište 2019. za 243 milijuna kuna. Nije se prodao, ali Judith u dokumentima tvrdi da joj Rudy 'mora platiti 1,7 milijuna kuna bez obzira na to je li imovina prodana ili ne' prema sporazumu o razvodu, a ona tvrdi da joj je on dao samo 400 tisuća kuna.

Nije platio ni svoju polovicu godišnje članarine u elitnom klubu, pa je, kako tvrdi, ona bila prisiljena dati iznos od oko 500 tisuća kuna.

- Nisam imala drugog izbora nego platiti njegov dio članarine... kako bih ostala u dobrom stanju s klubovima - navodi Judith Giuliani u sudskim dokumentima koja želi svoj novac natrag.

Trebao joj je plaćati i do 36 tisuća kuna mjesečno da bi ona imala pomoć, poput pomoćnice ili domaćice. Prema dokumentima Giuliani je od prošlog ljeta te troškove 'nedosljedno i sporadično plaćao, uključujući ček od 10 tisuća dolara u lipnju 2021. koji je vraćen zbog nedovoljnih sredstava.'

Unatoč njegovim nedavnim problemima, Judith je uvjerena da Rudy ima dovoljno sredstava da izdvoji 262 tisuće dolara, piše Page Six.

- Posjeduje više nekretnina u New Yorku i Palm Beachu i čini se da ima značajnu zaradu od svojih ugovora i poslova povezanih s medijima - rekla je.

Ona zahtijeva da plati dugovanje 'odmah' i s kamatama. Njezini odvjetnici navode kako bivši gradonačelnik ne poštuje sud jer je, navodno, preskočio plaćanje i kažu da bi trebao u zatvor ako to ne napravi.

- Vaše nepojavljivanje na sudu može rezultirati trenutačnim uhićenjem ili zatvorom zbog nepoštivanja suda - stoji u sudskim papirima.

Judithin odvjetnik Dror Bikel za Page Six objasnio je kako su nakon iscrpljujuće brakorazvodne bitke, bivši supružnici neformalno dogovorili uvjete nagodbe prije nego što su otišli pred suca da ih finaliziraju.

- Došla je do njega bez odvjetnika. Judith je htjela to učiniti sama. Susrela se s Rudyjem, on je napisao uvjete na salveti i sljedeći dan su postigli sudsku nagodbu - kazao je Bikel.

Judith je podnijela zahtjev za razvod u travnju 2018. godine nakon 15 godina braka. Par je vodio bitku oko zajedničkog bogatstva procijenjenog na oko 220 milijuna kuna. Njezin tadašnji odvjetnik optužio je Rudyja da je besplatno radio kao Trumpov odvjetnik kako bi smanjio svoje prihode i time smanjio njezinu tadašnju mjesečnu alimentaciju od 42 tisuće dolara. Sukob nije bio samo oko financija, već su stvari postale i vrlo, vrlo osobne.

Judith je optužila Rudyja da je ukrao njezinu veliku kolekciju božićnih ukrasa, a on ju je optužio da mu je uzela daljinske upravljače za televizor i receiver za kabelsku kako se ne bi mogao gledati na televiziji.

Nagodili su se u prosincu 2019. godine, a detalji sporazuma tada nisu objavljeni. Judith je ipak dobila njihovu kuću u Hamptonsu, koju je nedavno prodala za 36 milijuna kuna.

