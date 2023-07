Bivša voditeljica sjela na terasu pa se pohvalila vitkom figurom

Bivša voditeljica Antonija Stupar Jurkin (41) objavila je na društvenim mrežama niz atraktivnih fotografija s odmora u Novigradu.

Pozirala je na terasi jednog istarskog kampa u jednodijelnom kupaćem kostimu. Osim osmijeha, isticala se njezina vitka figura koju, čini se, duguje zdravom načinu života.

'Stvarno super izgledaš ljepotice', 'Divna žena', 'Mama ljepotica', pisali su joj pratitelji.

Inače, Antonija je vodila RTL-ove emisije 'Auto Moto sport TV', 'RTL Extra Magazin', 'Exkluziv vikend' te 'Sve u šest'. Dio te televizije bila je do 2019. godine, a onda se posvetila svom starom hobiju - uređivanju starih komada namještaja.

- Ne mislim da bi mi ovaj hobi jednog dana mogao prerasti u posao jer tada to više ne bi bio hobi, no voljela bih da mi ovaj gušt postane obveza. Ovo radim kad hoću i kad imam vremena i tako me veseli - otkrila je svojedobno za Tportal.