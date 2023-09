Bivša žena Kevina Costnera ne želi živjeti u vili u kojoj njezini sinovi moraju dijeliti kupaonicu

Christine Baumgartner (49), bivša žena Kevina Costnera (68), uselila se na luksuzno imanje s četiri spavaće sobe, otkrio je Daily Mail. Imanje se prostire preko jednog hektara. Interijer je kompletno dizajnerski, a bazen i jacuzzi su prekrasni. Mjesečni najam vile košta više od 40 tisuća dolara. Ipak, Baumgartner nije zadovoljna ovim imanjem. Kaže kako to nije dovoljno za njezinu obitelj.

Trakavica oko razvoda između Christine Baumgartner i Kevina Costnera još uvijek traje. Slučaj je doživio vrhunac kada je sud u Santa Barbari smanjio alimentaciju koju prima Baumgartner s 129 tisuća dolara na 63 tisuće dolara mjesečno. Baumgartner je od suda zahtijevala da joj se alimentacija podigne na 163 tisuće dolara mjesečno.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Taj iznos je tražila kako bi mogla unajmiti kuću koja je usporediva s onom u kakvoj je živjela s Costnerom. Bivša žena poznatog glumca izjavila je kako joj njezin novi dom ne pruža životni standard na kakav je navikla. S gađenjem je rekla kako njezini sinovi moraju dijeliti kupaonicu. Kazala je i kako je smještaj za goste neprihvatljiv i da je vila otrcana.

Ipak, slike pokazuju kako se radi o luksuznom imanju s velikim vrtom i šumskim prilazom. Baumgartner smeta što njezin bivši suprug posjeduje imanje vrijedno 75 milijuna dolara od pet parcela u Carpinteriji koje se nalazi direktno na plaži.

- Moja najveća briga je što mi sud nalaže da plaćam alimentaciju koja je iznad razumnih potreba djece, to nije ono što trebaju oni, nego ono što Christine treba. Mogao bih vrlo brzo ostati bez novca i to bi me moglo natjerati da prihvatim poslove koje ne želim raditi i da radim dulje nego što želim. Mogao bih izgubiti svoje domove u Aspenu i ovdje. Proveo sam cijeli život gradeći ih kao mjesta za sebe, svoju obitelj i prijatelje. Nisam imao dobre ocjene, ali za dijeljenje, u stupcu je uvijek pisalo - izvrstan - komentirao je Costner visinu alimentacije koju traži njegova bivša supruga.