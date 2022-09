Bivša žena Michaela Jacksona otkrila: 'Djelomično sam kriva za njegovu smrt. Bila sam loša'

Bivša supruga Michaela Jacksona, Debbie Rowe (63), smatra se djelomično krivom za smrt kralja popa. U američkom dokumentarcu 'TMZ istražuje: Tko je zbilja ubio Michaela Jacksona', rekla je kroz suze da je trebala nešto napraviti kad je vidjela da se pjevač navukao na lijekove protiv bolova.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Trebala sam nešto učiniti, a nisam. Puno je ljudi koji su umrli od ovisnosti i ja sam na neki način bila dio toga - ispričala je Debbie u jednom isječku dokumentarca.

Kralj popa preminuo je u lipnju 2009. od srčanog zastoja. Pronašli su mu u tijelu dovoljnu količinu snažnog sedativa Propofola da usmrti nosoroga, rekao je bivši mrtvozornik, LAPD-a Ed Winter, u dokumentarcu.

Debbie je bila asistentica vrhunskog dermatologa Arnolda Kleina koji je preminuo 2015., a koji je Jacksonu i drugim slavnima dijelio jake lijekove protiv bolova. Ona i Michael vjenčali su se 1996., a Princeu i Paris bila je surogat majka.

- Bila sam zapravo loša kao Klein i jako mi je žao što sam sudjelovala u tome - priznala je u emisiji Fox sljedećeg tjedna.

Bivša supruga kralja popa odbila je konkretno govoriti o Jacksonu u dokumentarcu i odlučila se usredotočiti na Kleina, koji je također poznat kao otac botoksa. Govorila je desetljećima o tome da je bila Jacksonova medicinska sestra i pomoćnica Kleinu dok je liječio glazbenika. Tijekom suđenja zbog Jacksonove smrti 2013. okrivila je svog bivšeg šefa da je hranio Jacksonovu naviku o drogama.

Njezina veza s Michaelom bila je poprilično tajnovita. Tek nekoliko ljudi prisustvovalo je njihovom neobičnom vjenčanju u hotelu Sheraton on the Park 13. studenog 1996., dok je Jackson bio na turneji povodom albuma 'HIStory'. Isticalo se i to što je Rowe nosila netradicionalnu crnu vjenčanicu. Vjenčanje je bilo toliko tajnovito da nitko nije potvrdio niti demantirao nakon što se dogodilo. Osoblje u Sheratonu klelo se da Jackson nije ni izašao iz svoje sobe, izvijestio je Irish Times.

Najčitaniji članci