Bivša zvijezda teen serije ima novu karijeru: 'Hollywood je veće poniženje nego pornići'

Razočarana filmskom industrijom koja prerano odbacuje žene i daje im samo neambiciozne uloge majki tinejdžera, Maitland Ward je svoju sreću i mjesto pod suncem ubrzo pronašla u erotskim filmovima.

<p>Glumica <strong>Maitland Ward</strong> (43) je započela karijeru u seriji 'Odvažni i lijepi', u kojoj je glumila Jessicu Forrester od 1994. do 1996., a najpoznatija je godinama bila po ulozi Rachel McGuire u Disneyjevoj teen seriji 'Dječak upoznaje svijet'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Snimanje serije je završilo prije punih 20 godina, a Ward se s 35 godina prebacila u industriju za odrasle. Iako su je mnogi posljednjih godina napadali zbog zaokreta u karijeri, ona je svoj potez okarakterizirala feminističkim.</p><p>- Hollywood mi je postao ograničavajući i dosadan. Nisam više htjela da mi jedine opcije budu hoću li glumiti mamu tinejdžera u sitcomu ili ću živjeti na račun uloge koju sam igrala u mladosti. Bila je to divna uloga, nemojte me shvatiti krivo, ali ja sam imala toliko toga više za dati i pokazati. Hollywood je strašno poniženje za žene starije od 35 godina. Osim ako niste netko poput Jennifer Aniston ili netko iznimno popularan, ne žele vas vidjeti kao seksi ili erotičnu - ispričala je svoje iskustvo Ward.</p><p>Otkrila je i kako je njezin publicist od nje očekivao da prestane objavljivati atraktivne fotografije na društvenim mrežama jer će je to koštati poslova.</p><p>- Nitko te neće uzeti za takvu ulogu, imaju dovoljno 25-godišnjakinja. Srećom, nisam ga poslušala - ispričala je Ward, koja je svoju sreću i mjesto pod suncem ubrzo pronašla u erotskim filmovima.</p>