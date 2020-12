Glumac Shia LaBeouf (34) posljednjih dana puni medijske stupce. Britanska glazbenica FKA Twigs (32) podnijela je tužbu protiv njega u kojoj ga tereti za tjelesno i emocionalno zlostavljanje za vrijeme njihove jednogodišnje veze. No nisu to jedine optužbe.

Pop zvijezda Sia (45) ispričala je svoje iskustvo s problematičnim glumcem, a kolegicu je pohvalila za hrabar javni istup. Ipak, ove optužbe očito ne znače ništa glumici i modelu Margaret Qualley (26), inače kćeri glumice Andie MacDowell (62).

Ona i Shia prepustili su se strastima na javnom parkiralištu nakon što ju je dočekao na aerodromu u Los Angelesu.

Kamere su ih 'ulovile' u klinču, a golupčići nisu marili za poglede. Podsjetimo, pjevačica Sia je izjavila kako ju je LaBeouf emocionalno povrijedio.

- On je patološki lažljivac, koji me doveo do preljubničke veze tvrdeći da je slobodan. Vjerujem da je on bolestan i suosjećam s njim i njegovim žrtvama. Samo znajte, ako volite sebe - pobrinite se da ostanete sigurni i klonite ga se - napisala je na Twitteru.