Bivšeg zatvorskog čuvara nije pratila sreća u kvizu 'Joker': Kući otišao sa samo 100 eura

Bivšeg zatvorskog čuvara iz Požege, Daria Matešića tijekom kviza 'Joker' baš i nisu pratila pitanja na koja je znao odgovor, pa je vrlo brzo gubio jokere. Međutim, posljednje pitanje o životinji s tri srca omogućilo mu je da kući ipak ponese nešto novca: Nije da ih ima viška, ali ih ima nekoliko. Koja životinja ima čak tri srca? A) okapi B) hobotnica C) afrički Marabu D) riječni rak.

Točan odgovor skrivao se iza ponuđene opcije B koju je Dario i izabrao, a taj točan odgovor priskrbio mu je 100 eura. Dario je dobar poznavatelj sporta, pa je odmah znao odgovor na pitanje o našem proslavljenom sportašu: Koliko je srebrnih olimpijskih medalja, u svojoj bogatoj sportskoj karijeri, osvojio Ivica Kostelić? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6.

Foto: Nova Tv

Točan je odgovor B. Čak je šest jokera izgubio do trećeg pitanja kojem je tema bila film 'Barbie'; Kako se zove redateljica jednog od najvećih filmskih hitova prošle godine, filma 'Barbie'? A) Jane Campion B) Kathryn Bigelow C) Sofia Coppola D) Greta Gerwig. Dario se odlučio za odgovor A, a točan je odgovor bio D.

Foto: Nova Tv

Nije mu pomogao ni superjoker, njegov prijatelj Boris koji mu je bio u pratnji i kojeg je u pomoć zvao na pretposljednjem pitanju: Koliko godina je u SAD-u trajala prohibicija kojom je bila zabranjena prodaja i konzumacija alkohola? Je li to bilo nešto više od: A) 7 godina B) 10 godina C) 13 godina D) 16 godina Nakon konzultacija s Borisom, Dario se odlučio za odgovor B, a točan je bio C.