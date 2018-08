Big Brother stanari žele još: Odmah bi se vratili u BB kuću

Prošlo je sto dana otkad je završio reality show “Big Brother”. Bivši stanari rekli su nam da bi ponovno ušli u kuću, ali su istaknuli i koje bi stvari ipak promijenili.

Daniel Tomić zvan Zebo (24) opet bi se prijavio u BB kuću, ali bi pri ponovnom ulasku promijenio jednu “sitnicu” koja ga je smetala.

- Pogreška koju sigurno ne bih ponovio jest da uđem u kuću zauzet. To me koštalo živaca, nisam mogao biti svoj, tadašnja djevojka me samo sputavala. Kad bih opet ušao, bio bih slobodan kao ptica i spreman za različite stvari - rekao nam je Zebo, koji je nedavno obožavatelje na Instagramu počastio golišavom fotografijom uz opis “Meni nije vruće, za vas ne znam”. Ne moramo previše razmišljati koje mu je voće najdraže jer je iz priloženog sve jasno. Ipak, Zebin recept je da bude dobro rashlađena.

- Ma na čitavom Balkanu nema većeg kralja od tebe. Osvojit ćeš sve žene Zebo! - jedan je od komentara ispod fotografije. Nakon izlaska iz reality showa bavi se pisanjem scenarija za YouTube snimke. Ne razmišlja previše čime će se baviti u budućnosti jer, kako kaže, više voli planirati od danas do sutra.

- Puno me ljudi dosad pitalo hoću li se možda okušati u glumi jer im je to prvo palo na pamet kad su čuli da pišem scenarije. Ne znam, mislim, ako me netko pozove da nešto odglumim, zašto ne... A s druge strane, mislim da mi više ide pisanje. To je moja jača strana - zaključio je Zebo.

S bivšim stanarima ostao je u dobrim odnosima i često se čuju, ali se zbog obveza jednostavno ne stignu vidjeti. U slobodno vrijeme bavi se fizičkom aktivnošću jer vjeruje da treba paziti na izgled.

Karla Jakelić: S Ana-Marijom ostvaruje glazbenu karijeru

Bivšoj stanarki promijenilo se mnogo toga od izlaska iz showa. Ostala je u jako dobrim odnosima s Ana-Marijom te je to prijateljstvo ubrzo rezultiralo i suradnjom. Naime, djevojke su objavile zajedničku pjesmu. Sad kad je izbacila pjesmu, uzet će pauzu koja će trajati sve do fakultetskih obveza u jesen.

Lidija Marić zvana Ribica: BB mi je bio kao plaćeni godišnji odmor

Za show ima samo riječi hvale. Kaže da je stekla jedno lijepo iskustvo koje će pamtiti cijeli život pa bi baš zato sve ponovila. Šali se kako joj je u Big Brother kući bilo kao da je na plaćenom godišnjem odmoru. Ljudi je na ulici i dalje prepoznaju i hvale, a česte su i zamolbe za fotografije.

Lucija Stojak i Marin Novaković: Sve bismo opet bez razmišljanja

Marin se nakon izlaska iz BB kuće najviše druži s bivšim sustanarima Lucijom Stojak i Tomislavom Rosom. Iako su zbog čestih zajedničkih fotografija ljudi mislili da su u vezi, oni su nam to demantirali. Slobodno vrijeme provode u Splitu, a oboje bi, kako kažu, ponovno ušli u ‘Big Brother’.

Sanjaju o karijeri u glazbi i showbizu...

Zagrepčanka Ana Kovačec (24) nakon reality showa počela je raditi kao voditeljica studijskih igara za internacionalnu lutriju. Društvo su joj pravile i bivša kraljica Hrvatske Tina Katanić (34) te Jelena Katarina Kapa (25), a sudeći po objavama na društvenim mrežama, atraktivna crnka posao je zamijenila luksuznim putovanjima. Trenutačno je u Grčkoj, a provokativnim fotografijama svakodnevno časti svoje pratitelje.

Na moru uživa i Ana-Marija Brdek (30), koja je ostala najzapamćenija po turbulentnoj vezi s Bojanom Mrđenovićem.

- Nas dvoje smo započeli dublji odnos po izlasku iz BB kuće, ali on je otišao raditi sezonu na Rab. Pričali smo prvih nekoliko dana, ali kako je sezona krenula, tako nas je i razdvojenost dovela do toga da shvatimo da jednostavno nije trenutak za razvijanje nekih dubljih odnosa - otkrila nam je Ana-Marija. Trenutačno pomaže Karli i Marinu oko novih pjesama, a nije zapostavila ni svoj projekt “Guru Treba”.

U prijateljskim odnosima ostala je i s Nikitom Dajčer (30), koja se nakon ‘BB-a’ posvetila novim poslovnim planovima.

- Krajem rujna otvaram još jedan kozmetički salon. Nakon završene edukacije za permanentni make-up ušla sam u prvih 15 europskih priznatih make-up artista. Ljudi me i dalje prepoznaju na ulici, a najviše uživam u društvu mame, dečka i kućnih ljubimaca - rekla je Nikita te dodala kako bi opet ušla u reality, ali samo ako bi bilo boljih aktivnosti i zadataka.

Vjeruju u veliki uspjeh

Splićanin Marin Novaković (22) odlučio je uploviti u ozbiljnije pjevačke vode. Kako bi zaradio novce za novu pjesmu i spot, odlučio se zaposliti kao konobar. Posao mu nije teško pao jer je glazbena karijera njegov san.

- Zaposlio sam se kao konobar, a moj cilj je jasan. Treba mi 30.000 kuna za pjesmu i spot - rekao nam je Marin, koji je u kratkom roku prikupio novac. Nova pjesma bi trebala uskoro izaći, a u BB kuću bi se vratio “iste sekunde” jer, kaže, bilo mu je to jedno od najljepših razdoblja u životu. Povremeno se čuje i s bivšom stanarkom Anom Marković (25), koja je pladanj i šank zamijenila uredskim poslom te koja, kako kaže, nikad nije bila sretnija i ispunjenija.

- Odmah nakon izlaska iz BB-a dobila sam posao u gradskim novinama u Bjelovaru - pohvalila se Ana, koja je sanjala o takvom poslu.

Ana Kovačec hvali se na društvenim mrežama luksuznim stilom života

U Big Brother kući je Ana Kovačec naučila važne lekcije, a po tome će pamtiti svoj boravak u realityju.

- Naučila sam da novac nije bitan te da su kompromisi i tolerancija najbitniji za održavanje dobrih odnosa - rekla nam je bivša hostesa.

U show je ušla jer se htjela, kako tvrdi, eksponirati. Nakon izlaska iz BB kuće na društvenim mrežama počelo ju je pratiti nekoliko desetaka tisuća obožavatelja.

Lucija Stojak: Dosta mi je Zrća, više ne radim kao domaćica kluba...

Bivša stanarka ‘Big Brothera’, Lucija Stojak (23), nakon izlaska iz BB kuće zaposlila se kao domaćica jednog kluba na Zrću. Ondje je radila nešto više od mjesec dana, a sad nam je otkrila zašto je od tog posla ipak odustala.

- Bilo mi je prenaporno. Svaki dan muzika, alkohol i pijani ljudi oko tebe. Dobro da sam izdržala mjesec i pol dana. Za ovu sezonu dosta sa Zrćem - kaže nam Lucija.