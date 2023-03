Bivši član One Directiona nakon zahvata ne sliči na sebe, fanovi u nevjerici: 'Neugodno mi je'

Britanski pjevač Liam Payne (29), bivši član grupe One direction, šokirao je obožavatelje svojim novim izgledom. Mladi se pjevač izoperirao do neprepoznatljivosti.

Payne je došao podržati bivšeg kolegu iz benda Louisa Tomlinsona na premijeru filma All Of Those Voices, a izgled nije privukao crno-bijelom kombinacijom u kojom se prošetao crvenim tepihom, već vrlo očitim zatezanjem lica. Čini se da se Payne podvrgnuo zahvatu izrezivanja mesa iz obraza, kojom se postiže izgled izraženije čeljusti i jagodica.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Na ovu su se operaciju odlučile mnoge slavne dame, a očito je sve popularnija i među muškim zvijezdama. Ipak, nije naišao na pretjeranu podršku obožavatelja.

Foto: instagram/Liam Payne

- Prolazi me nelagoda, ovo je presmiješno - komentirali su na Twitteru.

