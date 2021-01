Kanadski pjevač Abel Makkonen Tesfaye, poznat i kao The Weeknd (30) objavio je spot za pjesmu 'Save Your Tears' u kojem je šokirao javnost svojim izgledom. No krenimo redom...

Već nekoliko mjeseci glazbenik se u raznim emisijama i spotovima pojavljuje s neobičnom maskom na licu. Ni na dodjeli MTV nagrada u kolovozu nije prošao neprimijećeno s obzirom na to da mu je lice bilo puno modrica. Na kraju je ispalo da se radi o šminki, a na taj način, kaže, promovirao svoj rad.

Na dodjeli američkih glazbenih nagrada American Music Awards 2020., glazbenik se pojavio sa zavojima na licu, a njegovo ponašanje izazvalo je lavinu komentara.

Posljednji spot za pjesmu 'Save Your Tears' snimio je u istom crvenom sakou, a njegova transformacija lica ponovno je šokirala brojne obožavatelje.

Nakon što je skinuo zavoje, glazbenik je pokazao kako izgleda lice nakon ekstremnih korekcija nosa, usana, jagodica... Naravno, nije riječ o pravim estetskim zahvatima već o dobroj šminki.

- Ovo je užas. Ne znam što želiš postići s ovakvim ponašanjem, ali izgleda ružno - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.