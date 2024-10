Bivši član One Directiona zbog smrti Paynea odgodio turneju

Zayn Malik odgodio je svoju turneju zbog smrti Liama Paynea (31), kolege s kojim je bio u popularnoj grupi One Direction. Malik je na društvenim mrežama napisao kako zbog 'nevjerojatnog gubitka' odgađa američki dio svoje turneje.

- Novi datumi će biti u siječnju i objavit ću ih čim se sve slegne u idućih nekoliko dana. Vaše ulaznice vrijedit će za nove datume. Volim vas i hvala na razumijevanju - poručio je Malik.

Cijela grupa se oprostila ovih dana od kolege koji je tragično preminuo u Buenos Airesu nakon pada s trećeg kata u srijedu. No, nekadašnji članovi One Directiona su se i zasebno oprostili od Liama s kojime su godinama radili.

- Liame, našao sam se danas kako naglas pričam s tobom, nadajući se da me čujem. Ne mogu si pomoći nego da sebično mislim kako su pred nama bili još mnogi razgovori. Nikada ti nisam uspio zahvaliti na potpori koju si mi davao kroz najteže trenutke u mom životu. Kad mi je falio dom sa 17 godina, ti si bio tu za mene s pozitivnim stavom i ohrabrujućim osmjehom i dao mi do znanja da si mi prijatelj i da sam voljen - poručio je Zayn.

- Iako si bio mlađi od mene, uvijek si bio razumniji od mene, bio si jak u glavi, imao svoje mišljenje i nije ti bilo teško reći ljudima kad su u krivu - poručio je te dodao kako su se zbog toga nekada znali i posvađati, no da ga je uvijek zbog toga i poštivao u tajnosti. Dotaknuo se i njegove glazbe te poručio da je bio 'kvalificiran u svakom smislu'.

- Bio sam sretan što sam znao da, što god da se dogodi na pozornici, uvijek možemo računati na tebe da ćeš znati kamo će ovaj brod ići dalje - poručio je.

- Izgubio sam brata kada si nas napustio i ne mogu ti objasniti što bih dao za još jedan zagrljaj i da ti kažem zbogom i kažem ti koliko te volim i poštujem. Pamtit ću sve naše uspomene i čuvati ih zauvijek u srcu, nema riječi koje bi opisale ili objasnile kako se osjećam sada osim da sam više nego shrvan. Nadam se, gdje god da jesi sada, da si dobro i u miru i da znaš koliko si voljen. Volim te, brate - napisao je ranije Zayn.