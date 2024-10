Simon Cowell o Liamu Payneu: 'Rekao sam ti da još nije tvoje vrijeme. Puno bi ljudi odustalo'

Od Liama Paynea (31) se zadnjih dana opraštaju mnogi njegovi slavni kolege, a među njima su i oni s kojima je Payne nekoliko godina nizao uspjehe u grupi One Direction. I Simon Cowell (65), koji je tada i okupio pjevače u grupu koja će postati jedna od najuspješnijih u svijetu glazbe, dirljivom se porukom oprostio od Paynea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:48 Obožavatelji se skupljaju ispred hotela gdje je umro Liam Payne | Video: 24sata/reuters

- Nikad ne znaš kako se osjećaš prema nekome do trenutka kada se nešto ovakvo ne dogodi. Liame, shrvan sam. Srce mi je slomljeno. I osjećam se prazno. I htio bih da znaš koliko ljubavi i poštovanja imam prema tebi. Svaka moja suza je uspomena na tebe - započeo je Cowell koji je 2010. godine u britanskom X Factoru prepoznao talent koji su imali Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan i Louis Tomlinson.

- Jako je teško sada pronaći riječi. Izašao sam van danas i razmišljao o svim uspomenama koje smo stvorili zajedno. Htio sam da znaš da bih uvijek na pitanja mnogih o tome kakav si, rekao: 'Drag, zabavan, sladak, talentiran, skroman, fokusiran...' I da jako voliš glazbu. I koliko stvarno voliš svoje obožavatelje - napisao je Cowell te se prisjetio Payneovog prvog nastupa u X Factoru.

- Kada si imao 14 godina rekao sam ti da još nije tvoje vrijeme. I obojica smo obećali da ćemo se ponovno sresti. Puno bi ljudi odustalo. Ti nisi. Vratio se i kroz par mjeseci pokazao cijelom svijetu tko je Liam. I nikada nisi zaboravio svoje obožavatelje. Vidio sma koliko si vremena provodio s ljudima koji su te htjeli upoznati. Stvarno ti je bilo stalo - poručio je.

Cowell se prisjetio i susreta s Liamom prošle godine. Objasnio je kako nije to bio sastanak, već da su samo sjedili i razgovarali.

X-Factor photocall held at The Connaught hotel in London, UK | Foto: Big Pictures/PIXSELL

- Prisjetili smo se koliko smo vremena proveli zajedno zabavljajući se. I rekao si mi koliko si ponosan što si otac. Nakon što si otišao, i dalje si bio sladak, drag dečko kojeg sam upoznao prije toliko godina. Upoznao sam tvog sina, Beara. Ima tvoj osmjeh i taj sjaj u očima kao i ti. Bit će jako ponosan na sve što si postigao. I kako si to postigao.

Za kraj se Cowell prisjetio i samog One Directiona te poručio da ih je uvijek vidio kao braću te da, sudeći po porukama kojima su se oprostili od Liama, su oni to zaista i bili.

- Počivaj u miru, prijatelju moj. Šaljem svu ljubav, misli i molitve tvojoj obitelji - zaključio je Cowell.

U showu je One Direction dogurao do visokog trećeg mjesta, a dečki su potpisali ugovor s izdavačkom kućom Syco Records u vlasništvu Simona Cowella.

Prvi singl 'What Makes You Beautiful' je One Direction izdao 2011. i plasirao ih je na vrh glazbenih ljestvica u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok su u svijetu završili u TOP 10. Iste godine izdaju debitantski album 'Up all night' koji je u prvom tjednu imao prodaju od gotovo 140.000 primjeraka. Osvojili su američki Billboard 200, čime su postali prvi britanski sastav koji je s debitantskim albumom pomeo konkurenciju.

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI

No, 2016. godine objavili su da idu na 'neodređenu pauzu'.

Sam Payne se dva puta prijavljivao na X Factor. Prvi put s 14 godina izveo je pjesmu Franka Sinatre 'Fly Me To The Moon', no tada nije prošao dalje. U žiriju je sjedila tada i Cheryl Cole s kojom je, godinama kasnije, dobio i sina Beara (7). Drugi put se Payne prijavio 2010. godine i tada je postao dio One Directiona.

Zbog njegove smrti su Cowell i produkcijski tim emisije 'Britain's Got Talent' otkazali audicije u Blackpoolu u četvrtak.