Bivši dinamovac ima novu curu? 'Nosi' i njegovo prezime. Fotke s Hrvaticom Martom je uklonio...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Instagram/Canva

Iako još nema službene potvrde da su u vezi, fanovi s nestrpljenjem prate razvoj događaja, špekulirajući o mogućem novom poglavlju u privatnom životu bivšeg nogometaša.

Bivši dinamovac Junior Fernandes očito je spreman za novi početak u privatnom životu. Situacija je dodatno zaintrigirala javnost nakon što su on i supruga Marta Fernandes uklonili sve zajedničke fotografije s društvenih mreža.Na svojim društvenim mrežama Junior je objavio i fotografiju s očito 'novom djevojkom' Caglayan Namligez, koja je čak dodala njegovo prezime na svoj profil.

Foto: Instagram

Caglayan je također podijelila zajedničku fotografiju, a dodala je i opis koji mnogo otkriva.

- Volim te - napisala je u opisu ispod objave, na što joj je Fernandes uzvratio.

MARTA I JUNIOR VOLE LUKSUZ Supruga bivšeg dinamovca pohvalila se skupim poklonom
Supruga bivšeg dinamovca pohvalila se skupim poklonom

- Ljubavi moja - odgovorio je uz posebno crveno srce.

ZBOG POREZA DRŽAVI Fernándes o dugu: Našli smo se na listi dužnika bez upozorenja. Dovode obitelj u neugodnost...
Fernándes o dugu: Našli smo se na listi dužnika bez upozorenja. Dovode obitelj u neugodnost...

Inače, Junior i Marta su se zadnji put zajedno pojavili u Istri na prestižnoj dodjeli MGF nagrada 2023. godine. U braku su dobili dvoje djece, starijeg sina Matea i mlađeg Adriana Matiasa (nogometaš iz prethodne veze ima sina Benjamina).

Na zagrebačkoj reviji  vjenčanica Marta se pojavila sama, a i njezin Instagram profil je prepun fotografija, ali na njima više nema Juniora...

Foto: Damira Kalajžić/Alessia Stelko
