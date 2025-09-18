Bivši dinamovac ima novu curu? 'Nosi' i njegovo prezime. Fotke s Hrvaticom Martom je uklonio...

Bivši dinamovac Junior Fernandes očito je spreman za novi početak u privatnom životu. Situacija je dodatno zaintrigirala javnost nakon što su on i supruga Marta Fernandes uklonili sve zajedničke fotografije s društvenih mreža. Na svojim društvenim mrežama Junior je objavio i fotografiju s očito 'novom djevojkom' Caglayan Namligez, k oja je čak dodala njegovo prezime na svoj profil.

Foto: Instagram

Caglayan je također podijelila zajedničku fotografiju, a dodala je i opis koji mnogo otkriva.

- Volim te - napisala je u opisu ispod objave, na što joj je Fernandes uzvratio.

- Ljubavi moja - odgovorio je uz posebno crveno srce.

Inače, Junior i Marta su se zadnji put zajedno pojavili u Istri na prestižnoj dodjeli MGF nagrada 2023. godine. U braku su dobili dvoje djece, starijeg sina Matea i mlađeg Adriana Matiasa (nogometaš iz prethodne veze ima sina Benjamina).

Na zagrebačkoj reviji vjenčanica Marta se pojavila sama, a i njezin Instagram profil je prepun fotografija, ali na njima više nema Juniora...