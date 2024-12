Bivši kandidat 'Života na vagi' nam otkrio: 'Zahvaljujući bratu skinuo sam višak od 70 kila...'

Dalibor Kujundžić, kandidat šeste sezone showa 'Život na vagi', Božić je proveo u obiteljskom okruženju, držeći se tradicija. Na Badnjak je s obitelji postio, pogledao film 'Sam u kući', a nakon toga otišao je na misu polnoćku. Jelu je kitio nekoliko dana prije, kako bi na sam Badnjak imao manje obaveza.

Obitelj Kujundžić drži se tradicionalnih jela, pa je tako njihov blagdanski stol bio bogat specijalitetima poput sarme, kulena, purice... Iako je majka odgovorna za pripremu obroka, Dalibor joj je pomogao u nabavci namirnica i pripremi kolača.

- Za Božić je najvažnije biti zajedno, a sve drugo je manje bitno - dodaje Dalibor.

Foto: Privatni album

Kao pravi ljubitelj slatkih i slanih jela, priznaje da mu je izazovno zadržati balans tijekom blagdana, posebno kada su u pitanju kilogrami. Ipak, u tome mu pomaže svakodnevno treniranje. Ni za vrijeme blagdana ne prestaje s fizičkom aktivnošću.

- Trening je postao moj način života, i to neću mijenjati. Trudim se hodati puno, šetam na posao i iz njega, a kad imam vremena, odradim brzi trening kod kuće - objašnjava Dalibor. Najbliže uvijek razveseli darovima.

- S obzirom na to da imam pet nećaka, darovi su uvijek na popisu, ali sada su u toj dobi da im je draže dobiti novac nego poklone - smije se Slavonac.

Nova godina kao novi početak

No, i on sam se sjeća posebnog dara koji je prije nekoliko godina dobio od svog brata - bučica. Iako ih u početku nije koristio, kasnije su postale ključni alat u njegovom procesu mršavljenja, kada je počeo aktivno trenirati.

- Uvijek ću se sjećati dana kada mi je brat poklonio svoje bučice prije nego što je otišao raditi u Irsku. Nisam ih baš koristio, ali par godina poslije, kada sam započeo svoj proces u Životu na vagi, upravo te bučice sam vani svakodnevno koristio i puno su mi pomogle da izgubim višak od 70 kilograma! - prisjeća se.

Za Dalibora nova godina uvijek donosi priliku za postavljanje novih ciljeva i promišljanje o postignućima. Iako je prošao dug put u svom procesu mršavljenja, i dalje planira biti dosljedan svojoj rutini.

- Planovi su i dalje nastaviti trenirati i paziti na svoju kilažu. Nikako se previše opuštati jer kola brzo krenu nizbrdo - kaže Kujundžić.

Foto: Privatni album

Osim toga, nastavlja s dovršavanjem radova u stanu u koji se preselio.

- Još imam neke sitnice za urediti, ali to će biti moj projekt za 2025. - dodaje kroz smijeh.

Iako je ranije bio sklon slavlju do jutra u klubovima, Dalibor danas preferira mirniji način proslave.

- Kad sam bio mlađi, znao sam ostati u klubu do jutra, ali sada sam više za mirnije kućne varijante. Stari se - smije se te dodaje da su ti trenuci s prijateljima i obitelji sada najvažniji.

Promijenio život nakon 'Života na vagi'

Dalibor je, kako kaže, u potpunosti promijenio svoj život nakon sudjelovanja u 'Životu na vagi'. Prije ulaska u show, imao je 160 kilograma i nije bio zadovoljan svojim životom. Danas je izgubio čak 70 kilograma i osjeća se puno sretnije, ambicioznije i veselije.

- Izašao sam iz showa spreman da nadoknadim sve što sam propuštao zbog svoje debljine - govori te ističe da su svakodnevni trenuci i fizička aktivnost ključ za održavanje kilograma. Iako je proces mršavljenja bio izazovan, kaže da ga najviše motivira zdravlje i želja da bude fizički aktivan.

- Želim biti pokretan, baviti se sportom i želim da moja obitelj bude sretna sa mnom - ističe Dalibor.

Foto: RTL

Njegova borba s kilogramima počela je u tinejdžerskoj dobi. Kao dječak, aktivno je trenirao nogomet u vinkovačkom klubu Lokomotiva i bio vitak. No, nakon što je prestao igrati nogomet s 15 godina, počeli su se gomilati kilogrami. Kako se smanjivala njegova fizička aktivnost, težina je postajala sve veći problem, što ga je pratilo kroz srednju školu i fakultet.

- Vrlo brzo postao sam najdeblja osoba u srednjoj školi pa se to nastavilo i na fakultetu i evo me sad ovdje. Doživljavao sam uvrede i ismijavanja zbog kilograma, ali ne mogu reći da me to pratilo dulji period jer sam uglavnom izbjegavao i nisam želio provoditi vrijeme s onima koji su me ismijavali - govorio je prilikom prijave u show.

Riješio se negativnosti

Unatoč svemu, Dalibor nije dopustio da ga uvrede i ismijavanja definiraju. Distancirao se od negativnih ljudi i pokušavao se nositi s izazovima.

- Bilo je tu i neuspješnih i uspješnih pokušaja, ali najbolji pokušaj bio je prije tri godine, kada sam sa 135 došao na 82 kilograma. Tada nisam prestao s mršavljenjem, želio sam skinuti još 10 kilograma, ali sam ih počeo vraćati i nekako sam tijekom mršavljenja vratio sve kilograme. Jako mi je žao što su mi se kilogrami vratili, ni sam još uvijek ne mogu dokučiti kako sam uspio napraviti takvu pogrešku. Nakon što sam sa 135 došao na 82 kilograma, želio sam izgubiti još 10-ak, ali sam se totalno opustio po pitanju prehrane i treninga. Mislio sam da ću laganim tempom izgubiti te zadnje kilograme, ali ne samo da ih nisam izgubio nego sam ih počeo vraćati! - ispričao je 2022. godine.

Foto: RTL

U 'Život na vagi' prijavio se kada je shvatio da su mu svakodnevne aktivnosti, poput obuvanja cipela, ulaska u auto ili kratkih šetnji, postale teške i iscrpljujuće.

- Sve su to jednostavne stvari koje bi jedan mladi čovjek trebao odraditi a da se ne umori i zadiše. Najviše bih volio promijeniti prehranu jer je to najveća prepreka u mom životu. Isto tako, volio bih se vratiti sportu, ne nužno aktivno, ali barem rekreativno; s prijateljima, nekoliko puta tjedno. Veliki sam ljubitelj nogometa i tenisa, pratim utakmice, a želja mi je ponovno ih igrati - naglašavao je.

S ljubavlju prema nogometu i tenisu te uz podršku obitelji, Dalibor je odlučio promijeniti svoj život.

- Još uvijek sam mlad i nemam ni neke posebne probleme ni bolesti, ali to će doći tako da bih se volio riješiti kilograma da budem što zdraviji, bolje volje, raspoloženiji, u konačnici da si produljim život tako da mi je zdravlje najbitniji razlog prijave - zaključio je.

Foto: Privatni album