Bivši 'ljudski Ken' je pokazao obline u badiću: 'Kao diva si'

Alves je ponosan na svoju transformaciju. Obično odijeva pripijene haljine s dubokim dekolteom kako bi pokazao obline. Sada je iznenadio fotografijom u kupaćem kostimu

<p>Brazilac <strong>Rodrigo Alves </strong>(37) proslavio se kao 'ljudski Ken'. Jednom je prilikom priznao kako je bio odlično plaćen samo da bude u toj ulozi. Zbog toga je prošao brojne operacije. No, nije bio sretan. Želja mu je bila postati žena, što mu se ostvarilo. S operacijama je išao do te mjere da je postao Barbie. Nedavno je promijenio ime u <strong>Jessica</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavni koji žele izgledati poput 'ljudskog Kena'</strong></p><p>Ponosan je na to kako sada izgleda pa nerijetko na društvenim mrežama objavljuje fotografije i pokazuje obline. Obično odijeva pripijene haljine s dubokim dekolteom. Sada je iznenadio fotografijom u kupaćem kostimu. Odjenuo je jednodijelni badić koji mu je istaknuo grudi i pozirao uz bazen.</p><p>- Vruće mi je na ovih 40 stupnjeva - napisao je kratko u opis fotografije. Trenutačno se nalazi u Španjolskoj gdje iskorištava tople ljetne dane. </p><p>Njegovi pratitelji u komentarima su mu pohvalili izgled, a našli su se i oni koji ga standardno brane od zlih jezika.</p><p>- Izgledaš kao diva. Prestanite ga zlostavljati i povrjeđivati. Najslabiji ljudi su najjači ljudi. Je li vam ikada učinio nešto nažao u životu? Nemoj dopustiti da 'potoneš' zbog takvih komentara - pisali su mu pratitelji i pružili podršku.</p><p>Alves se ni na jedan od komentara nije oglasio. Uživa u onom što jest. No, ostala mu je još jedna neostvarena želja. Htio bi imati dijete i ostvariti se kao majka.</p><p>- Razvio sam se kao osoba i ljudsko biće. Rodio sam se kao transrodna žena. Oduvijek sam znao da sam žena, igrao sam se s lutkama i bio u kontaktu sa svojom ženskim stranom. Potrebno je voljeti sebe. Sada bih volio imati dijete i biti s nekim tko me prihvaća onim što jesam - ispričao je za <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8517265/Rodrigo-Alves-changing-Jessica-wants-BABY.html" target="_blank">strane medije</a>. </p><p>Pokušavao je snaći se u muškom tijelu, biti muškarac, ali to ga je činilo jako nesretnim i depresivnim. Brazilac je imao više od 70 plastičnih operacija, ali ne krije sreću što mu se napokon ostvario san i postao je žena.</p><p>- Trebam još dvije ili tri operacije kako bi završio svoju transformaciju. Kasnije, kunem se, prestajem s plastičnim operacijama - odlučan je Alves. </p><p> </p>