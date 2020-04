Bio je Ken pa Barbie: Ovisnik o nožu pokazao kako je izgledao

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ljudski Ken postao je Barbika: 'Suđeno mi je da budem žena'

Ovisnik o estetskim operacijama, Brazilac Rodrigo Alves (35), proslavio se kao 'ljudski Ken', a išao je do te mjere da je sada doslovno postao Barbie.

Foto: rodrigoalvesuk / / SWNS / Profimedia

Išao je na deset operacija nosa, face lift, implantate u stražnjici, odstranjivanje rebara, presađivanje kose...

Foto: schreenshot 433 Instagram

Nedavno je postao ono što je oduvijek želio biti - žena. Potrošio je 650.000 dolara, odnosno približno 4,5 milijuna kuna na plastične operacije kako bi se transformirao. Nakon brojnih korekcija sad se ne stidi istaknuti svoje obline.

Foto: Profimedia

Najprije je iz običnog muškarca želio postati živući ken.

- Zvali su me 'ljudski Ken' i dobro su me za to plaćali. Zato sam stalno morao održavati takav stil. Kosa mi je morala biti do kraja izblajhana, bez izrasta, morao sam biti mršav i nositi raznobojna odijela kako bih opravdao očekivanja drugih - rekao je Rodrigo jednom prilikom.

Foto: Mimmo Carriero/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Kada je to ostvario, odlučio je postati žena. Njegove su natečene i izobličene fotke nakon operacija sablaznile korisnike društvenih mreža diljem svijeta, no Alves je ponosan. Vjerojatno više ne posjeduje dio tijela koji je prirodan, a nos će joj, kako je krenulo, uskoro u potpunosti nestati s lica.

- Imao sam 72 operacije jer sam imao dosta dosta komplikacija i puno toga sam morao popraviti. Prije je to bila želja, sad je potreba - rekao je.

Foto: Instagram

Rodrigo je žensku odjeću počeo odijevati još kada je bio dječak. Iako je tek sad blizu da bude poput prave žene, Rodrigo je još 2018. imao prvo fotografiranje obučen u zečicu.

- To iskustvo mi je pomoglo da shvatim da mi je suđeno da budem žena - prisjetio se Alves nedavno.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Rodrigo bi volio da ga se oslovljava s 'ona', a najavio je i promjenu spolovila.

- Sad sam pravi ja. Glamurozan, prelijep, ženstven. Godinama sam pokušavao živjeti kao muškarac. Imao sam 'pločice' na trbuhu, mišiće na rukama, ali samo sam lagao sebe. Ja sam žena i uvijek sam imao ženstven mozak. Sad mi tijelo odgovara uz um - kaže Rodrigo.

