Bivši model Lauren Hutton sa 78 godina u toplesu je pozirala za naslovnicu poznatog časopisa

Glumica i model Lauren Hutton (78) skinula se u toples te takva spremno pozirala za naslovnicu Harper's Bazaara. I na pragu 80-ih osvaja svojom bezvremenskom ljepotom i blistavim osmijehom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na naslovnici magazina pozirala je u kariranim hlačama visokog struka te Guccijevom bež sakou. Uvila je kosu te ukrasila je zlatnim nakitom, a grudi je samo prekrila rukama.

Inače, Lauren je pred kamerama već šest desetljeća, a isto toliko bavi se i modelingom. U nedavnom intervjuu prisjetila se svojih početaka i dolaska u New York gdje je potpisala prvi ugovor.

- U to vrijeme radila sam za Cristiana Diora za 50 dolara tjedno, ali ono što me iznenadilo je kratki vijek karijere modela. Tada sam imala 30. i znala sam da će uskoro doći mlađe koje bi me mogle zamijeniti. Zato sam se željela zaštititi ugovorom koji bi mi osigurao malo dulji staž u ovom poslu - izjavila je te nadodala kako je potpisala ugovor s tada najvećom industrijom modelinga, Revlonom.

Dotaknula se i estetskih zahvata protiv kojih, kaže, nema ništa.

- Kada sam nedavno ponovno uskočila u ulogu modela, rekla sam im da se ne želim pretvarati mlađe nego što jesam. Bili su oduševljeni i rekli mi da su me zato i angažirali - izjavila je Hutton.

Današnje vrijeme, kaže, postalo je jako teško za neke generacije.

- Znam neke ljude koji su se uništili operacijama, njihovo lice jednostavno više ne poznajem. Nisu isti - zaključila je.

Najčitaniji članci