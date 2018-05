Bivši od Britney traži 380.000 kuna: 'Treba mi za odgoj djece'

Nakon što je godinama od svoje bivše supruge, pop pjevačica Britney Spears (36) mjesečno dobivao oko 20 000 dolara (oko 125 tisuća kuna) alimentacije za njihove sinove, DJ Kevin Federline (40) sada je odlučio utrostručiti taj prihod. Zahtijeva oko 60.000 dolara na mjesec (oko 380.000 kuna) da bi odgojio djecu 'kako treba'.

Foto: RE/Press Association/PIXSELL

Par zajedno ima Jaydena Jamesa (11) i Seana Prestona (12). Federline tvrdi da je Britney svoju zaradu u posljednje vrijeme ponovno povećala. Ističe da se zbog toga, uspoređujući s njime, stvorila 'ekstremna nejednakost' u načinu života kakvu njihovi sinovi imaju kada žive kod njega, od one kada posjećuju majku.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Pjevačica se od Federlinea razvela 2007. godine, a alimentaciju mu plaća i dalje, iako ima novu ženu s kojom ima djecu. Bivši plesač navodi kako zarađuje oko tri tisuće dolara mjesečno (oko 18 000 kuna) i da mu to nije dovoljno da njihove sinove odgaja kako treba odgaja u vrijeme dok su kod njega.

Foto: schreenshot 433 Instagram

U dokumentima koje je dostavio sudu otkrio je i kako njegova bivša Spears živi sama u vili od 1200 kvadratnih metara koja se nalazi na imanju od 8,5 hektara, ima lift, knjižnicu, sobu za igranje i kino dvoranu i podrum s 3500 vinskih boca. Usto posjeduje i dodatnu kućicu za bazen od stotinjak kvadrata, te voćnjak, bazen, prostor za spa, tenisko igralište i golf teren.

Foto: PA/PIXSELL

Kako ističe Federline, on živi sa svojom novom suprugom i dvojicom sinova iz braka sa Spears, ali i kćeri(4) i sinom(11) koje je dobio s(35) u kući od 'tek 185 kvadrata'. I dok im on ne može pretjerano pružiti, Britney, kako stoji u dokumentima, sinovima nudi bezbroj pogodnosti od dadilje, preko privatnih kuhara, učitelja i drugih članova osoblja, te im kupuje najbolje igračke i gadgete, a on se s time ne može nositi.

Federline iz trogodišnje veze s glumicom Shar Jackson (41) ima sina Kaleba Michaela (13) i kćer Kori Madison (15).