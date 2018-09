Bivši pobjednik 'Farme': 'Kupio sam apartmane s nagradom...'

Neke su me stvari promijenile na Farmi, recimo, kad čujem sad nešto o sebi dignem glavu i prođem, a prije bih se zapitao zašto to govore, rekao je Goran Kaleb (30) za In Magazin. Pobjednik 'Farme' iz Rogotina kraj Ploča tvrdi kako je u showu bio dosljedan sebi, a nakon njegovog završetka održao je novosklopljena prijateljstva.

Foto: Screenshot IN Magazin

- Ostao sam u kontaktu sa dosta farmera i čujemo se gotovo svaki dan, bar s nekima. S Antom, Josipom, Katicom, Igorom, Danijelom, Barbarom, Danijelom - rekao je Goran. Ispunio je i obećanje o podjeli nagrade pa je tako pola milijuna kuna podijelio s Antom i Josipom.

Foto: Nova TV

- Tako smo dogovorili u početku, bili smo dobri i ako netko od nas pobjedi, da dijelimo, držimo se do kraja. Plan nam je uspio, bili smo skupa, isto smo razmišljali - istaknuo je. Goran je otkrio i kako je svoj dio novca uložio u dva apartmana.

Foto: Screenshot IN Magazin

- Trebao sam ih iznajmljivati, ali sam se ulijenio, pa sam ja uživao tu gdje smo sad - rekao je. Prisjetio se svog dočeka nakon pobjede u 'Farmi' i ističe kako je to nešto bilo neviđeno u selu.

- Ušao sam na magarcu, išao oko sela, svaka kuća je iznijela baklju, muzika je išla oko sela, catering pred kućom, bilo je za poželjet - ispričao je Goran. Tvrdi kako njegova popularnost još traje te da ga prepoznaju na ulici, pogotovo stariji ljudi.

Foto: Nova TV

- Gorane, trebao si ovo, trebao si ono, trebao si ovako onako. Ali to je drugačije kad si tamo, vani i unutra, postaneš nakon nekog vremena ograničen - ispričao je Goran što mu govore. Osim 'Farme' bio je u još jednom showu koji se u Hrvatskoj ne prikazuje i trenutačno malo odmara, no kaže da bi trebalo početi nešto i raditi.

- A što se tiče nove 'Farme' naravno da ću gledati, jedva čekam vidjeti kakvi su kandidati - istaknuo je. Goran im je dao i savjet koji je njemu pomogao u pobjedi u showu.

Foto: Screenshot IN Magazin

- Poručio bih im da budu to što jesu, da ne glume jer kad tad će to kamera uhvatiti, neka budu svoji, to je recept za uspjeh - zaključio je.