Bivši vokal Maidena imao probu uoči večerašnjeg koncerta na koji stižu i bivši kolege iz benda

U zagrebačkom Bikers Beer Factoryju večeras će nastupiti prvi pjevač legendarnih Iron Maidena, Paul Di'Anno (64). Ulaznica za ovaj spektakl nema u prodaji, jer se koncerti u Bikersu ne naplaćuju, a interes je toliki da će samo dio njih moći prisustvovati koncertu. Ipak, to je bila i Paulova želja, da održi koncert u intimnijem okruženju, kako bi bio bliže obožavateljima. Pjevač se u petak sastao s bendom s kojim će nastupiti, a mi smo dobili ekskluzivne fotografije s te probe.

Di'Anno posljednjih pet mjeseci živi u zagrebačkom kvartu Dubrava. Rođeni Londončanin tu se liječi zbog brojnih zdravstvenih problema uz pomoć hrvatskih liječnika, a u utorak je proslavio i rođendan. Gotovo sedam godina vezan je uz kolica.

Naime, upravo je kultni klub u Savskoj 150 mjesto prvog koncerta Paula Di'Anna otkako je obolio. Bivši vokal Iron Maidena u zagrebačkom Bikersu premijerno će predstaviti svoja dva nova singla 'Stop the War' i 'The Doubt Within', koja je snimio sa svojim novim bendom WARHORSE, osnovanim u Hrvatskoj, za vrijeme liječenja.

Dan nakon Paulova koncerta, 22. svibnja, Iron Maiden započet će svoju svjetsku turneju nastupom u Areni Zagreb. Tisuće obožavatelja iz svih krajeva svijeta dolaze kako bi bili dio tog spektakla. Maideni se već neko vrijeme pripremaju u Splitu, a saznavši da im Paul ima koncert u Zagrebu, samo dan prije početka njihove turneje, odlučili su doći ranije i podržati bivšeg kolegu.

Na samom koncertu u Bikersu obožavatelji će moći kupiti Paulov novi DVD singl, majicu ili knjigu, a kupnjom će podržati skupljanje sredstava za tri operacije koje pjevača još čekaju. Već od prijepodne, na terasi BBF-a svi posjetitelji moći će pronaći na tisuće rock i metal vinila koje će u suradnji s music shopom 'Free Bird'.

Ulaz na koncert je besplatan a funkcionirat će po principu "Tko prvi, unutra je".

Podsjetimo, mi smo se uoči večerašnjeg koncerta čuli s Paulom. Opisao nam je kako se osjeća nakon svega što je prošao.

- Oporavak trenutačno ide odlično, no malo sporije što se tiče mog hodanja. Čeka me suočavanje s još tri operacije, no idemo korak po korak - otkrio nam je pjevač i dodao kako je odabrao Zagreb kao mjesto liječenja nakon što je istraživao s bližnjima informacije o ostalim klinikama u svijetu.

- Ovdje su jedni od najboljih doktora. Došli smo ovdje da dobijem najbolji tretman - rekao nam je Paul pa objasnio da su mu liječnici u Zagrebu spasili život nakon što su pronašli spajalicu u nozi koja je greškom ostala od operacije u Engleskoj.

Uz njega su cijelo vrijeme supružnici, pisac Stjepan Juras i fotografkinja i grafička dizajnerica Violeta Juras. S Kastrom Pergjonijem, vlasnikom londonskog puba "Cart&Horses", gdje su Iron Maideni imali prvi koncert, organizirali su kampanju za skupljanje novca i skupili veći dio za Paulove operacije.

Uplatili su ljudi iz cijeloga svijeta. Iako je Paul, kad je došao u Zagreb, imao dostatno novca za operacije, u međuvremenu su mu našli i tromb u abdomenu, a morao je i kompletno srediti zube koji su se pogoršali zbog lijekova.

Paul je u Iron Maidenu bio je od 1978. do 1981. godine. Vokal je s prva dva albuma čuvenog heavy metal benda, "Iron Maiden" iz 1980. i "Killers" iz 1981., a bio je i član Killersa, Battlezonea i Praying Mantisa. Nakon njega mikrofon je preuzeo Bruce Dickinson (63).

