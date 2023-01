Bivši zaposlenici palače nisu promijenili mišljenje: 'Meghan nas je maltretirala, plakali smo'

A mnogi su mislili da će osoblje zaboraviti što im je Meghan napravila, pišu ovih dana strani mediji nakon objave knjige 'Rezerva' i intervjua princa Harryja (38) u kojem iznosi privatne informacije o britanskoj monarhiji. Valentine Low, autor knjige 'Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor', koja izlazi krajem siječnja ove godine, rekao je za Page Six da nekadašnji zaposlenici palače, koji su dali otkaz, ostaju pri mišljenju da ih je Meghan Markle (41) maltretirala.

- Ne mogu reći je li to istina, naravno, jer nisam bio u sobi i nisam čuo Meghaninu stranu, ali moji izvori i dalje se drže svoje priče - kaže. Danima uoči bombastičnog intervjua Meghan i Harryja kod Oprah Winfrey u ožujku 2021., londonski The Times tvrdi da je vojvotkinja od Sussexa povremeno znala rasplakati osoblje dok je živjela u Kensingtonskoj palači. Dvoje starijih čanova su navodno natjerani da daju otkaz, navodi spomenuti britanski list.

U to vrijeme asistent Meghan i Harryja bio je Jason Knauf, koji je u listopadu 2018. govorio o neprimjerenom ponašanju.

- Zabrinut sam da je vojvotkinja maltrerirala dvoje zaposlenika. To je bilo potpuno neprimjereno. Čini se da vojvotkinja ima namjeru uvijek nekog imati 'na piku'. Maltertirala je Y i nastojala potkopati njezino samoupouzdanje. Imamo pritužbu za pritužbom od ljudi koji su svjedočili neprimjerenom ponašanju prema Y - rekao je pa dodao: 'Bojim se da ništa tu neće biti napravljeno!'

Palača je nakon tih optužbi rekla da će napraviti istragu, ali da saznanja neće objaviti. Meghan i Harry odbacili su te optužbe, a u siječnju 2020. povukli su se i prestali obavljati svoje dužnosti kao članovi kraljevske obitelji.

U memoarima 'Rezerva', princ kaže da je Meghan bila uzorna šefica koja je 'provjeravala bolesno osoblje, slala košare s hranom ili cvijećem ili poslasticama svima onima koji su se borili, bili depresivni, bolesni'...

- Kupila je pizze i kekse, zaposlenike pozivala na čaj i sladoled - ispričao je Harry.

