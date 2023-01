Evo što je sve Harry otkrio u knjizi: Charles rekao bizarnu šalu, princ probao kokain sa 17

Nemojte moje posljednje godine života učiniti bijednima, rekao je kralj Charles (74) sinovima, princu Williamu (40) i Harryju (38). Razgovarali su nakon što je u proljeće 2021. preminuo Charlesov otac, suprug kraljice Elizabete II., princ Phillip.

Bio je to težak susret za svih jer je uslijedio samo mjesec dana nakon što su Harry i supruga Meghan Markle (41) kod voditeljice Oprah Winfrey (68) iznijeli niz optužbi na račun kraljevske obitelji. Najviše ih je zaboljelo to što su imali rasističke komentare i pitali se kakvu će boje kože imati djeca Harryja i Meghan.

U memoarima je Harry ispričao sve o bizarnoj šali koju je rekao Charles. Pitao se tko je Harryju zapravo otac. Kako pojašnjava princ, kralj voli pričati priče i šaliti se na račun afere koju je imala princeza Diana s časnikom Jamesom Hewittom.

- Tko zna jesam li ja uopće tvoj pravi otac? Možda je tvoj otac u Broadmooru, dragi dečko! - govorio je. Harryju se ta fora nije svidjela, pogotovo zbog glasina koje kruže - da je jedan od Dianinih ljubavnika Harryjev otac - James.

Diana je potvrdila da je imala 5-godišnju aferu s Hewittom, ali je veza započela 1986., dvije godine nakon što je Harry rođen.

- Hewitt ima narančastu kosu. Čitatelji su bili oduševljeni idejom da mlađi sin princa Charlesa nije sin princa Charlesa. Nema veze to što moja majka tada nije znala Jamesa, nego tek nakon što sam se ja rodio. Priča je bila predobra da se o njoj ne bi pisalo - kaže Harry.

Osim toga, Harry je pričao i o svađi i tučnjavi s Williamom, o čemu se piše danima jer je taj dio knjige dospio u javnost i prije nego su memoari bili dostupni svima.

Harry sada živi u Kaliforniji s Meghan i dvoje djece, a u knjizi 'Rezerva' rekao je da je probao kokain sa 17 godina.

- Naravno. Uzimao sam kokain neko vrijeme. Ponudili su mi 'lajnu', i to sam napravio još nekoliko puta nakon toga. Nije mi to bilo zabavno i nije me učinilo pretjerano sretnim kako se činilo da usrećuje sve ostale oko mene. Ali me učinilo drukčijim, što je bio glavni cilj. Bio sam vrlo nesretan 17-godišnji dječak - priča.

Harry je priznao i da je rekao ocu neka se ne oženi Camillom (75), koja je sada kraljica supruga u Britaniji. Prije nego je upoznao, mislio je da će biti zločesta kao i svaka pomajka u pričama.

- Ali nije bila zločesta. I kao i William, bio sam zahvalan na tome - istaknuo je princ.

Bilo je dosta polemike oko smrti kraljice Elizabete, odnosno načina na koji su se ophodili prema Harryju. U knjizi se dotaknuo i te teme. Rekao je da ga je otac nazvao i javio mu kako se kraljici pogoršalo stanje i da je Harry odmah poslao poruku Williamu i pitao ga hoće li Kate i on letjeti za Balmoral i ako hoće, kada i kako. Odgovor nije dobio. Zatim ga je ponovno nazvao Charles i rekao mu da slobodno dođe u rezidenciju u Škotskoj, ali da njegova supruga Meghan nije dobrodošla.

Na letu za Škotsku, Harry je gledao u oblake, prisjećajući se posljednjeg razgovora s bakom Elizabetom. 'Razgovarali smo četiri dana prije toga na mobitel. Dotakli smo se puno tema, i oko njezinog zdravlja, naravno', rekao je. Kad je avion sletio, dobio je poruku od Meghan koja mu je napisala da je nazove, a onda je pogledao BBC-jevu stranicu.

- Baka je otišla. Tata je kralj.

Ispričao je i o trenutku kad je vidio kraljičino tijelo u dvorcu Balmoral.

- Ohrabrio sam se i ušao. Soba mi je bila nepoznata, unutra sam bio samo jednom u životu. Gledao sam okolo i onda sam je vidio. Zastao sam i smrznuo se, zurio. Bilo je teško, ali nastavio sam, mislio sam o tome kako žalim što nisam vidio majku na kraju - rekao je. Dodao je i kako joj je šapnuo da se nada da je sretna jer je sada s princem Phillipom.

Što se tiče svađe između Meghan i Kate Middleton (41), Williamove supruge, rekao je da se Meghan ispričala ako je na bilo koji način uvrijedila Kate, ali i da je Kate u jednom trenu podivljala.

- Nismo mi tako bliske da bi ti pričala o mojim hormonima - rekla je Kate, nazvala Meghan nepristojnom i uperila prste u nju dodajući 'To se tako ne radi ovdje u Britaniji', a Meghan je odgovorila:

- Molim te da makneš prste ispred mog lica.

