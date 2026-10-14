Bivšu 'anđelicu' u zadnji tren odbili za novu Victoria's Secret reviju: Cijela priča nema smisla

Četiri dana ostala su do ovogodišnjeg Victoria's Secret Fashion showa, jednog od najiščekivanijih modnih događaja godine. No, nekoliko dana uoči samog showa, oglasila se manekenka Romee Strijd koja je tjednima vježbala za reviju da bi tek sada saznala kako nije prošla audiciju.

Obožavatelji su imali velika očekivanja od njezinog povratka na modnu pistu. Nizozemska manekenka redovito je nosila revije ovog poznatog brenda od 2014. do 2018. godine. Ove se godine nadala ponovnom angažmanu jer je smatrala da je pravo vrijeme za povratak nakon što je rodila dvoje djece. Tijekom ljeta naporno je trenirala i u rujnu otišla na audiciju u New York.

Foto: Instagram

Nažalost, uslijedio je dug period neizvjesnosti. Prošlo je čak pet tjedana bez ikakvih konkretnih povratnih informacija. Cijelo to vrijeme mislila je da se nalazi na nekoj listi čekanja i nastavila s pripremama, nadajući se pozitivnom ishodu u zadnji čas.

U videima na TikToku detaljno je objasnila svoju situaciju svojim pratiteljima. Zbog obiteljskih obaveza i brige oko djece postajalo joj je sve teže uskladiti vrijeme za rigorozne treninge, a nitko joj nije dao konačan odgovor prolazi li dalje.

​- Mentalno je to bio pravi ringišpil za mene jer sam morala nastaviti trenirati, a nisam bila sigurna hoću li uopće sudjelovati - objasnila je manekenka.

Nakon predugog čekanja odlučila je sama nazvati svoju agenciju IMG kako bi dobila konačan odgovor i saznala na čemu je. Agenti su joj tada kratko priopćili da definitivno neće nositi ovogodišnju reviju. Objašnjenje koje su joj ponudili glasilo je da se jednostavno ne bi uklopila u ovogodišnji koncept.

Manekenka je istaknula kako joj je odbijanje sasvim u redu jer potpuno shvaća da je to normalan dio posla. Međutim, najviše ju je zasmetalo što joj je agencija ranije davala potpuno oprečne informacije. Prethodnih tjedana govorili su joj da casting direktori još nisu donijeli konačnu odluku.

​- Cijela priča nema smisla, zbog čega se osjećam još gore nego zbog same činjenice da nisam dobila reviju - rekla je Strijd.

Dodala je kako ne osjeća nikakvu podršku svoje agencije te da joj je cijela ta situacija izazvala velik i nepotreban mentalni stres. Voljela bi da su joj na vrijeme rekli istinu kako bi odmah mogla odustati od napornog režima i nastaviti sa svojim životom.

Romee Strijd očito nije jedina djevojka iz stare postave koja je dobila odbijenicu ove godine. Njena kolegica Frida Aasen također se javila i potvrdila kako ni ona nije prošla audiciju.

Zbog ovakvog tretmana Romee je odlučila da vjerojatno više nikada neće ići na kastinge za Victoria's Secret. Umjesto toga, želi zadržati samo pozitivna sjećanja na prošle revije, a posebno pamti izdanje iz 2018. godine kada je nosila spektakularan Swarovski kostim ukrašen s više od 125 tisuća kristala.

Foto: Instagram

Unatoč izostanku nekih omiljenih starih lica, organizatori najavljuju ogroman spektakl u Los Angelesu. Ovogodišnja povratnička revija održat će se u nedjelju, 18. listopada.

U nedjelju, 18. listopada, modnom pistom ponovno će prošetati mnoga poznata imena kao što su Adriana Lima, Gigi Hadid, Ashley Graham i Candice Swanepoel. Za glazbeni dio programa pobrinut će se nekoliko izvođača, a publiku će zabavljati i popularna pjevačica Megan Thee Stallion.

*uz korištenje AI-ja

