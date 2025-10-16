Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ZANOSNE DAME

FOTO Najpoznatije anđelice: Ovih 20 modela dominiralo je pistom, oborit će vas izgledom

Revija Victoria's Secret oduševljava obožavatelje mode od 1995. godine. Nakon stanke, vratila se sinoć pa su sve oči bile uprte u New York i dame s krilima u donjem rublju
The 2024 Victoria’s Secret Fashion Show in New York City
Adriana Lima bila je jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih Victoria’s Secret anđelica, s karijerom koja je trajala više od 20 godina. Nosila je Fantasy Bra čak tri puta - 2008., 2010. i 2014. godine | Foto: Andrew Kelly
1/68
Adriana Lima bila je jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih Victoria’s Secret anđelica, s karijerom koja je trajala više od 20 godina. Nosila je Fantasy Bra čak tri puta - 2008., 2010. i 2014. godine | Foto: Andrew Kelly
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025