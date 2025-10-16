FOTO Najpoznatije anđelice: Ovih 20 modela dominiralo je pistom, oborit će vas izgledom

Revija Victoria's Secret oduševljava obožavatelje mode od 1995. godine. Nakon stanke, vratila se sinoć pa su sve oči bile uprte u New York i dame s krilima u donjem rublju
Adriana Lima bila je jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih Victoria’s Secret anđelica, s karijerom koja je trajala više od 20 godina. Nosila je Fantasy Bra čak tri puta - 2008., 2010. i 2014. godine
Gisele Bündchen debitirala je na Victoria’s Secret reviji 1999. godine i brzo postala jedan od najprepoznatljivijih lica brenda. Nosila je Fantasy Bra2000. godine, čime je dodatno učvrstila svoj status top modela
Heidi Klum je jedna od najpoznatijih Victoria’s Secret anđelica, a reviju je nosila od 1999. do 2009. godine. Bila je prva koja je nosila Fantasy Bra na samoj reviji 1999. godine, čime je postavila standard za buduće anđelice
Alessandra Ambrosio anđelica je postala 2004., čime je započela njena više od 15 godina duga suradnja s brendom. Nosila je Fantasy Bra dvaput – 2012. i 2014. te bila jedan od zaštitnih znakova revija zahvaljujući svom upečatljivom hodu
Tyra Banks je jedna od prvih anđelica, a Fantasy bra je nosila 1997. godine
Miranda Kerr debitirala je na Victoria’s Secret reviji 2006. godine, a anđelica je postala godinu kasnije. U 2011. godini nosila je luksuzni Fantasy Treasure Bra, vrijedan 2,5 milijuna dolara
Candice Swanepoel debitirala je na Victoria’s Secret reviji 2007. godine, a anđelica je postala 2010. godine. U 2013. godini nosila je Royal Fantasy Bra, ukrašen s preko 4.200 dragulja i vrijedan čak 10 milijuna dolara
Behati Prinsloo prvi put je nosila Victoria’s Secret reviju 2007. godine, a anđelica je postala 2009. godine. Nosila je Fantasy Bra 2014. godine zajedno s Adrianom Limom
Doutzen Kroes debitirala je na Victoria’s Secret reviji 2005. godine, a anđelica je postala tri godine kasnije
Barbara Palvin prvi put je nastupila na Victoria’s Secret reviji 2012. godine
Rosie Huntington-Whiteley debitirala je na Victoria’s Secret reviji 2006. godine, a anđelica je postala 2010. godine. Bacila se u glumačke vode te glumila i u Transformersima
Lily Aldridge anđelica je od 2010. godine. U 2015. godini nosila je luksuzni Fireworks Fantasy Bra, vrijedan 2 milijuna dolara, ukrašen dijamantima, safirima i topazima
Elsa Hosk prvi put je nastupila na Victoria’s Secret reviji 2011. godine, a anđelica je postala 2015. godine. Tri godine kasnije dobila je čast da nosi prestižni Fantasy Bra, izrađen od preko 2.100 dijamanata i vrijedan milijun dolara
Romee Strijd debitirala je na Victoria’s Secret reviji 2014. godine, a prepoznatljiva je po svojim plavim očima i prirodnom izgledu koji osvaja publiku
Karlie Kloss je anđelica od 2013. godine. Poznata je po svojoj visokoj figuri i elegantnom hodu
Stella Maxwell prvi put je prošetala Victoria’s Secret pistom 2014. godine, a službeno je postala anđelica godinu kasnije. Postala je poznata po svom samouvjerenom hodu i modernom stilu
Taylor Hill debitirala je na Victoria’s Secret reviji 2014. godine, a već 2015. postala je jedna od najmlađih anđelica u povijesti brenda
Jasmine Tookes postala je anđelica 2015., a godinu kasnije dobila je čast da nosi Fantasy Bra vrijednu 3 milijuna dolara. Sinoć je prošetala u blaženom stanju
Laetitia Casta bila je jedna od prvih Victoria’s Secret anđelica u kasnim 1990-ima. Njezina francuska elegancija i prirodna ljepota obilježile su zlatnu eru početaka ove revije
Izabel Goulart debitirala je na Victoria’s Secret reviji 2005. godine, a službeno je postala anđelica 2006. Poznata je po energičnom hodu i spektakularnoj figuri. Iako nikada nije nosila Fantasy Bra, reviju je nosila do 2016. godine
