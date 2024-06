Bivšu Sheenovu suprugu ispitali zbog smrti Matthewa Perryja: Evo što kaže njezin odvjetnik

Smrt glumca Matthewa Perryja, koji je utjelovio omiljenog Chandlera u 'Prijateljima', šokirala je mnoge. Njegovo beživotno tijelo pronašli su u njegovom domu u Los Angelesu u listopadu prošle godine. Pokrenuta je istraga, a na ispitivanje su odveli Brooke Mueller (46), bivšu suprugu Charlieja Sheena, piše In Touch.

Obdukcijsko izvješće pokazalo je kako je glumac umro od posljedica konzumacije ketamina i utapanja. Imao je 54 godine. Policija Los Angelesa i Uprava za suzbijanje droga istražuju njegovu smrt pokušavajući otkriti tko je Perryja opskrbio ketaminom.

Naime, Brooke i Perry navodno su se upoznali na odvikavanju i postali 'neočekivani prijatelji'.

- Unajmila je odvjetnike i vodila je nekoliko razgovora s policijom nakon što su stigli u dom za liječenje ovisnosti s nalogom za pretres. Ne želi pričati o tome - piše američki magazin.

- Teško je reći ili točno znati koja je njezina uloga u Perryjevoj smrti, ali ona je ustrajna u tome da nije imala ništa s tim - dodali su te zatim objavili izjavu njezinog odvjetnika Gregoryja J. Pedricka.

- Ova proširena obitelj naporno je radila kako bi vratila mir u svoje okruženje - na veliku dobrobit svoje djece. Vjerujem da su odluke iz prošlosti gospođu Mueller možda dovele u poziciju da pruži neku usputnu, anegdotsku pozadinu vlastima koje istražuju smrt gospodina Perryja. Ništa više - rekao je.

Izvor blizak policiji otkrio da je Brooke ispitivana u više navrata, a u svibnju je pretražila ustanovu za liječenje ovisnosti u kojoj je Mueller boravila. Navodno su zaplijenili njezin mobitel i laptop.