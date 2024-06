Nekoliko ljudi će optužiti u vezi sa smrću Matthewa Perryja?

Smrt glumca Matthewa Perryja, koji je utjelovio omiljenog Chandlera u 'Prijateljima', šokirala je mnoge. Njegovo beživotno tijelo pronašli su u njegovom domu u Los Angelesu u listopadu prošle godine, a obdukcijsko izvješće pokazalo je kako je umro od posljedica konzumacije ketamina i utapanja. Imao je 54 godine.

Iako je glumac išao na infuzijske terapije koje bi mogle pokazati prisustvo ketamina u organizmu, policija je tada utvrdila kako je previše vremena prošlo od terapije da bi se ketamin pokazao na izvješću.

Stoga su pokrenuli istragu. Traže odgovorne koji su Perryju dali ketamin koji ga je naposljetku i usmrtio.

FILE PHOTO: Actor Matthew Perry arrives for 'The Circle' premiere at the Tribeca Film Festival in the Manhattan borough of New York | Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Izvor blizak policiji je za People rekao kako se federalna istraga bliži kraju, a navodno smatraju i kako će podići optužnicu protiv 'nekoliko ljudi'.

Strani mediji ovih dana su javljali i kako je policija ispitala 'jednu slavnu ženu' čiji identitet nisu otkrili. Ona i Perry navodno su se upoznali na odvikavanju i postali 'neočekivani prijatelji'.

Makeshift memorial for actor Matthew Perry in New York | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Kako je izvor tada rekao, policija je ženi upala u kuću, pretresla joj sobu, a ona je s njima surađivala i predala joj sve stvari koje su tražili od nje.