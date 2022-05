Bizaran incident na suđenju Deppa i Heard, žena uletjela s bebom: 'Ovo je tvoje dijete'

Suđenje između Amber Heard (36) i Johnnyja Deppa (58) je u punom jeku, ali bizarna scena koja se u ponedjeljak dogodila na sudu tijekom pauze mnoge je iznenadila.

- Johnny, volim te, naše duše su povezane - ovim je riječima započeo incident na sudu.

Naime, u sudnicu je ušla žena s djetetom u naručju i tvrdila je da je otac djeteta Johnny.

- Ova beba je tvoja - uzviknula je žena, a Depp joj je samo mahnuo.

Svi u sudnici ostali su zatečeni, a zamjenik suca odlučio ju je izbaciti van iz sudnice.

No, naravno, to nije moglo proći nezapaženo, dok su se nizali komentari u sudnici, žena je u međuvremenu cijelo vrijeme ležerno stajala sa svojim dječjim kolicima ispred sudnice.

- Je li čekala s bebom u 1 ujutro da uđe u sudnicu? Ako je tako, to je veći problem - pitaju se.

Nakon što su joj kasnije ušli u trag, žena je rekla za Law & Crime da je sve isplanirala sa svojim mužem te da su "mislili da je to šala i da će biti smiješno."

Podsjetimo, nedavno je glazbenica Courtney Love (57) otkrila na sudu kako joj je Johnny spasio život nakon što se predozirala u jednom noćnom klubu.

- Pružio mi je prvu pomoć nakon što sam se predozirala ispred kluba Viper Room u Kaliforniji. Bila sam navučena na heroin. To se dogodilo 1995. godine. Socijalna služba je pomagala mojoj kćeri Frances da prebrodi taj period. Johnny joj je povodom toga napisao pismo na četiri stranice i pokušao je utješiti. To je napravio na njezin 13. rođendan. On i ja se tada nismo dobro poznavali - izjavila je glazbenica.

