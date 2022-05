Courtney Love: 'Navukla sam se na heroin, a Johnny Depp mi je spasio život. Jako je pametan...'

Glazbenica Courtney Love (57) otkrila je kako joj je Johnny Depp (58) spasio život nakon što se predozirala u jednom noćnom klubu. Poruka podrške došla je u pravo vrijeme, dok se glumac nastavlja boriti s bivšom suprugom Amber Heard (36) na sudu u Virginiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pružio mi je prvu pomoć nakon što sam se predozirala ispred kluba Viper Room u Kaliforniji. Bila sam navučena na heroin. To se dogodilo 1995. godine. Socijalna služba je pomagala mojoj kćeri Frances da prebrodi taj period. Johnny joj je povodom toga napisao pismo na četiri stranice i pokušao je utješiti. To je napravio na njezin 13. rođendan. On i ja se tada nismo dobro poznavali - izjavila je glazbenica u videu.

- Nemam ništa loše za reći o Deppu. Mislim da je jako pametan, briljantan je glumac - izjavila je glumica.

Dodala je kako je Depp poslao limuzinu za Frances i njezine prijatelje i to baš kad su u školu dolazili socijalni radnici.

- Kada je imala 13 godina, rekla mi je da joj je Johnny spasio život - izjavila je Love.

Pružila je glazbenica podršku i Deppovoj bivšoj supruzi Amber.

- Bila sam najomraženija žena u Americi, odnosno na svijetu i to mnogo prije nego što je TikTok nastao. Razumijem kako se Amber osjeća. Možete li zamisliti da ste na njezinom mjestu? - izjavila je Courtney te naglasila da ne želi zauzimati stranu.

- Želim biti neutralna. Nikoga neću maltretirati. Mene su maltretirali dovoljno tokom života - dodala je.

Love je u drugom videu odgovorila na zlobne komentare.

- Gledaj, nije da me itko pita za mišljenje, a sigurna sam da i ti ne pitaš. Ionako nitko nikad ne sluša ono što ja znam. Harvey. Britney. Što je Lou Taylor rekao? 'Ne komentiramo izvanzemaljce koji oplode ljude i ono što kaže Courtney Love. Pa koga briga.' Pozdrav - rekla je za kraj.

Inače, glazbenica je 2009. godine tvrdila da je Britney Spears (40) u mladosti zlostavljao njezin otac Jamie. U to vrijeme, Spearsova glasnogovornica Louise Taylor naizgled je odbacila optužbe rekavši: 'Ne komentiramo Courtney Love ili bilo koje izvanzemaljce koji bi mogli doći na Zemlju oploditi ljude', a tu izjavu je ona u svom videu sada spomenula.

