Bizarni show za odrasle hit je u Hrvatskoj: 'Najgluplje na TV-u'

Većina ljubitelji reality programa tijekom pandemije uživala je u kontroverznom Netflixovom showu 'Too Hot to Handle'. O čemu je ovdje riječ? Već smo navikli da sama riječ reality podrazumijeva tučnjave, seksualne odnose i nemoralne radnje, no ovaj svjetski hit odlučio je napraviti nešto što nitko nije očekivao.

Pet mišićavih frajera u kombinaciji s pet atraktivnih djevojaka koje izgledaju poput Instagram modela 'zaglavljeni' su u bajkovitom resortu. No, postoji jedno pravilo. Nema ljubljenja, dodira, samozadovoljavanja niti poljubaca. I na kraju, ako se kandidati budu pridržavali pravila kući će otići s vrtoglavih 650 tisuća kuna.

Foto: Instagram

Iako na prvu ne zvuči neizdržljivo s obzirom na to da se radi o samo trideset dana, raskalašeni natjecatelji su odmah krenuli 'kršiti' pravila. Svaki put kada se par poljubi od glavne nagrade oduzima se oko 18 tisuća kuna. Oralni seks dovodi do kazne od 40 tisuća kuna, a seksualni odnosi natjecatelje koštaju i do 100 tisuća kuna.

Kada se 17. travnja ovaj reality pojavio na Netflixu odmah je stekao vojsku fanova koji su s nestrpljenjem čekali svaku epizodu. Ipak, mišljenja su podijeljena. Naravno, postoje oni koji smatraju kako je ovo 'jedan od najglupljih reality programa na TV-u'.

Poanta emisije je, tvrde autori, naučiti mlade osobe da stvaraju istinske, duboke emocionalne veze umjesto površnih seksualnih odnosa kakve danas imaju priliku gledati na televiziji. U show se prijavilo više od 3000 muškaraca i žena, a snimanje je krenulo još 2019.