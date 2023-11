'Black Mirror' dobit će sedmu sezonu: Još se ne znaju detalji

Black Mirror dobiva sedmu sezonu. Sada već kultna znanstveno-fantastična serija, koju je stvorio Charlie Brooker, vratila se na male ekrane ranije ove godine nakon četverogodišnje pauze, postigavši ​​rekordnu gledanost na Netflixu.

Još uvijek nije potvrđen izbor glumaca za navodnu novu nadolazeću sezonu, ali Variety doznaje da bi serija trebala krenuti u produkciju kasnije ove godine, a vjeruje se da će se Brooker, Annabel Jones i Jessica Rhoades vratiti kao izvršni producenti.

Foto: Netflix

Detalji radnje i broj epizoda još uvijek se drže u tajnosti.

Foto: PROMO/

Inače, šesta sezona, koja se sastojala od pet epizoda, sadržavala je niz imena s A liste, uključujući Salmu Hayek, Annie Murphy, Aarona Paula, Josha Hartnetta i Paapa Essiedua.

Black Mirroru, kao i brojnim drugim distopijskim serijama, često se pripisuje predviđanje najdepresivnije budućnosti.

Šesta sezona serije otvorena je epizodom o streaming.servisu pod nazivom Streamberry koji je kooptirao ljudske živote koristeći AI kako bi ih pretvorio u emisije za svoju platformu.

Foto: promo

Brooker je za Variety rekao kako je epizoda napisana prije nego što je ChatGPT postao globalna vijest.

- Brinem se za život, to je općenito ono što radim, i jako sam zabrinut zbog umjetne inteligencije i upotrebe ChatGPT-ja i sličnih stvari. To me posebno brine, pa sam zato ovdje - rekao je tijekom londonskog skupa podrške štrajku pisaca ranije ove godine.

Foto: PROMO/

POGLEDAJTE VIDEO: ONO KAD SI GLAZBENI EKSPERT