Blake Lively ismijala je supruga Ryana Reynoldsa: 'Nađi boljeg Instagram dečka od mene...'

Jedan od najskladnijih holivudskih parova, Blake Lively (36) i Ryan Reynolds (47), humorističnim odnosom nasmijavaju svoje pratitelje. Glumica se sad našalila na suprugovo vježbanje u teretani.

- Nađi sebi boljeg Instagram dečka od mene. Čekat ću - napisala je glumica uz fotografiju na kojoj Ryan pozira.

Foto: Instagram/Screenshoot

Reynolds je nedavno napunio 47 godina i neprestano radi na svom izgledu, a glumica je pokazala kakve face Ryan radi prilikom dizanja utega.

Foto: Instagram

Zavidnom linijom može se pohvaliti i Blake, koja je u veljači ove godine rodila četvrto dijete.

Foto: Instagram

Uspješni par u braku je od 2012. godine, a osim devetomjesečne bebe, imaju kćeri James (8), Inez (7) i Betty (4).

Foto: Instagram/Blake Lively

Blake ranije otkrila tko je 'krivac' za njen dobar izgled.

- Don Saladino je 'krivac'. Čekaj. Ne, nisam tako mislila. On nije otac moje djece. On je samo osoba koja mi pomaže da ponovno stanem u svoju odjeću. On je još bolja osoba i prijatelj nego samo trener, a to govori puno o njemu - rekla je.