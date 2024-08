Blake Lively rekreirala Britney: Obukla kultnu haljinu iz 2002. i oduševila sve na premijeri filma

Američka glumica Blake Lively rekreirala je kombinaciju pop princeze Britney Spears. Glumica je stigla na premijeru svog novog filma 'It Ends With Us' u New Yorku u Versaceovoj haljini koju je Spears nosila 2002. godine. Kombinaciju je upotpunila sa svjetlucavim štiklama.

- To je njena prava haljina - rekla je Lively za People.

- Haljina bi trebala biti u Smithsonianu ili u MET-u, ali je na meni i sretna sam zbog toga - dodala je glumica.

'It Ends With Us' premieres in New York City | Foto: Caitlin Ochs

U razgovoru za Entertainment Tonight otkrila je zašto je bila inspirirana vintage izgledom legendarne pjevačice.

- Britney mi je puno značila, pogotovo vidjeti ženu koja toliko radi. Kao milenijalka, Britney je bila glavni razlog zbog kojeg želite blistati i sjajiti te biti najživopisniji - kazala je.

Uoči premijere, glumica je također odala počast Britney Spears uz pjesmu 'Everytime' na svom Instagramu.

Foto: Instagram

- Ultimativna kraljica zbog koje svi želimo blistati te pisati i dijeliti svoje priče - počela je Lively.

- Britney, svi mi milenijalci imamo priču o trenutku ili godinama za koje si nas natjerala da zablistamo i pobudimo strahopoštovanje sa snagom, radošću i neizmjerno napornim radom. Hvala ti na tvom primjeru i doprinosu ženama koje pričaju svoje priče. Tako sam uzbuđena zbog tvog biografskog filma i svega što će doći - dodala je.

