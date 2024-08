Evo tko bi mogao dobiti ulogu Britney Spears u filmu o njoj

Studio Universal kupio je prava na knjigu Britney Spears, njene memoare 'The Woman in Me', a film će režirati Jon M. Chu i Marc Platt. Pjevačica je na društvenim mrežama napisala kako s Plattom radi na 'tajnom projektu', navodi Variety. Iako detalji o filmu nisu još uvijek poznati, nagađa se tko bi mogao imati glavne uloge.

Šuška se kako bi ulogu Britney dobro mogle odigrati Sydney Sweeney, Addison Rae, Dove Cameron i Millie Bobby Brown, a brojni fanovi pjevačice su rekli da bi za istu ulogu savršena bila Sabrina Carpenter, koja je trenutno među najpoznatijim pop pjevačicama u svijetu.

U ulogu Justina Timberlakea bi se, kako brojni smatraju, savršeno uklopili Harry Styles ili Joshua Bassett.

Justin Timberlake 'Focusing on His Own Family' Amid Britney Spears' Book and Abortion Claim **FILE PHOTOS** | Foto: MPNC

Njezini memoari izašli su prošle godine, a samo u SAD-u se knjiga prodala u 2,5 milijuna primjeraka. U knjizi je Britney pisala o svom životu od 'Mickey Mouse Cluba', o teškoj situaciji sa svojim ocem, ali i o bivšem dečku, Justinu Timberlakeu.

Osim tiskanog primjerka, jako je popularna i audioknjiga kojoj je naratorica Michelle Williams.