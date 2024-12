Blake Lively su u tužbi protiv Justina Baldonija podržale stare prijateljice iz 'Čarobnih hlača'

Glumice America Ferrera, Alexis Bledel i Amber Tamblyn 2005. su godine glumile najbolje prijateljice u američkom tinejdžerskom filmu 'Čarobne hlače' uz Blake Lively, a sada su se sve oglasile kako bi podržale glumicu. Naime, Blake je nakon brojnih spekulacija optužila kolegu Justina Baldonija iz 'It Ends with Us' za seksualno uznemiravanje, prenosi TMZ.

- Kao njezine prijateljice i sestre već više od dvadeset godina, solidarne smo s Blake dok se bori protiv kampanje koja pokušava uništiti njezinu reputaciju - podijelile su u zajedničkoj Instagram objavi. 'Tijekom snimanja filma 'It Ends with Us' vidjele smo kako skuplja hrabrosti zatražiti sigurno radno mjesto za sebe i kolege na setu, i zaprepaštene smo dok čitamo dokaze o smišljenom i osvetoljubivom pokušaju koji želi diskreditirati njezin glas.

Foto: Instagram screenshot

Prijateljice koje Lively znaju već dva desetljeća izrazile su da ih 'najviše uznemirava besramno iskorištavanje priča žrtava obiteljskog nasilja kako bi se ušutkala žena koja je tražila sigurnost'.

- Licemjerje je zapanjujuće. Zapanjene smo realnošću da čak i ako je žena jaka, proslavljena i snalažljiva poput naše prijateljice Blake, može se suočiti sa snažnom osvetom jer se usudi zatražiti sigurno radno okruženje - istaknule su.

- Nadahnute smo hrabrošću naše sestre da se zauzme za sebe i druge - zaključile su i napisale: 'Svi koji traže više informacija ili sudjeluju u ovom važnom razgovoru na internetu, molimo pročitajte cijelu pravnu pritužbu u istraživačkom novinarstvu Megan Twohey, Mikea McIntirea i Julie Tate za New York Times - dodale su.