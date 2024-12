Odvjetnik Justina Baldonija: 'Blake Lively pokušava spasiti svoju reputaciju. Sramota...'

Američka glumica Blake Lively optužila je kolegu Justina Baldonija za seksualno uznemiravanje na setu filma 'It ends with us', a sada se oglasio glumčev odvjetnik.

- Sramotno je da su Blake Lively i njezini predstavnici iznijeli tako ozbiljne i kategorički lažne optužbe protiv Baldonija i njegovih predstavnika. Ovo je još jedan očajnički pokušaj popravljanja njezine negativne reputacije stečene vlastitim postupcima tijekom kampanje za film, intervjua i medijskih aktivnosti koje su promatrane javno - poručio je Bryan Freedman za New York Times, pa dodao:

- Njezino ponašanje događalo se u stvarnom vremenu i nije bilo uređeno, pa su ljudi na internetu mogli sami izgraditi stavove i mišljenja o njoj. Njezine su nove tvrdnje potpuno lažne, nečuvene i izgovorene s namjerom da se Justina javno povrijedi i da se ponovi priča o njima u medijima.

Foto: Caitlin Ochs

Prisjetimo se, Lively i Baldoni zajedno su radili na filmu 'It ends with us' koji se bavi teškom tematikom nasilnih odnosa. Osim što su zajedno glumili, Baldoni je režirao film, a ona je u tužbi navela da se nije osjećala ugodno u njegovom društvu.

Prema tužbi, Blake Lively zatražila je niz konkretnih promjena na setu filma. Među zahtjevima su bili prestanak prikazivanja eksplicitnih videozapisa ili fotografija u njezinoj blizini, izbjegavanje razgovora o Baldonijevoj navodnoj prijašnjoj 'ovisnosti o pornografiji' te prestanak rasprava o seksualnim temama u njenom prisustvu.

Foto: O'Connor

I tijekom snimanja filma se šuškalo da Lively i Baldoni nisu u dobrim odnosima, a glumica se našla na meti kritika jer su mnogi smatrali da se više fokusirala na promociju svog brenda i imidža, a ne na važan razgovor o nasilju nad ženama, koje je bilo tema filma.

- Nadam se da će moj pravni postupak pomoći da se povuče zavjesa s ove zlokobne taktike da se naškodi ljudima koji javno govore o nedoličnom ponašanju drugih te da će pomoći u zaštiti drugih koji bi mogli biti meta - poručila je Blake Lively.