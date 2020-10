Blamaža: Srpska pjevačica je na bedru istetovirala krivu riječ

<p>Srpska pjevačica <strong>Teodora Džehverović </strong>(23) po sebi ima nekoliko tetovaža, ali jedna je privukla veliku pažnju javnosti. Teodora je gostovala u 'Ami G showu' <strong>Ognjena Amidžića</strong>, gdje je pokazala tetovažu na nozi. Na njoj se potkrala greška.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Teodora Džehverović vlada top listom u Hrvatskoj</strong></p><p>Naime, Teodora je tetovirala citat, ali dok je prepisivala s interneta pobrkala je malo riječi. Na nozi joj piše rečenica na engleskom 'Where love begins, love never ends', koja u prijevodu znači 'Gdje ljubav počinje, ljubav nikada ne završava'. Umjesto prvog 'love' trebalo je pisati 'life' (život). </p><p>- Pogriješila sam riječ. Pisala sam na internetu i pogriješila. Umjesto 'life' sam stavila 'love'. Trebalo je pisati 'gdje život počinje, tu ljubav nikada ne završava' i da bude za obitelj. Sada piše 'gdje ljubav počinje, ljubav nikada ne završava'. Ali nema veze - bila je opuštena Teodora. </p><p>Kaže kako ipak na kraju tetovaža nije toliko strašno ispala. </p><p>- Mislim, može i tako, Bog me spasio. Ali to je bilo ono tablete za smirenje su se trebale piti. Zamisli trenutak kada trebam mazati to... Kakva tetovaža, hoću iskočiti iz vlastite kože - dodala je Teodora. </p><p>Osim te, pjevačica ima još tri tetovaže - jednu na kojoj piše 'Cute but psycho', pored grudi ima srce, a između grudi ima tetovažu koja označava život. </p>