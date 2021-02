Proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (37) odlazi u sportsku mirovinu, što je najavila u pismu kojim se oprostila od navijača. I sada se dotaknula vjere koja joj puno znači.

- Ponosna sam na svoju karijeru. Prije svega zahvalna sam Bogu na blagoslovu talenta i okolnostima u kojima je taj talent mogao procvasti - rekla je među ostalim u pismu.

O vjeri je pričala i prošle godine, kada je bila gost u emisiji 'Izdvojeno' Laudato TV, a tema je bila post i molitva. Govorila je kako ona provodi vrijeme u izolaciji te istaknula kako u trenutačnoj situaciji nikome nije lako.

- Pokušavam ne čitati vijesti koje me uznemiruju, nego samo one koje su nužne za očuvanje naše sigurnosti. Treniram doma, počela sam sa svakodnevnim virtualnim susretima u riječi sa fra Antom Vučkovićem. Ovo je vrijeme jedna prilika da se obnovimo u duhu, ovo je Korizma par excellence! Treba više moliti, više čitati, da se bolje može čuti Gospodina - ispričala je Blanka u emisiji.

Priznala je kako joj malo nedostaje sloboda i da strahuje od virusa.

- No trebamo se boriti protiv tog straha, a naš duhovni život ne treba patit zbog toga, dapače on čak može i procvjetati. Trebamo se naučit imati kontinuitet u molitvi. Mislim da se jedna krunica dnevno u obitelji može izmoliti. Krunica, to je naše najjače oružje - objasnila je.

Atletičarka je svojedobno rekla kako joj je vjera promijenila život. Doživjela je obraćenje nakon što je zbog teške ozljede bila izgubljena, nesretna i depresivna.

- Počela sam pozornije slušati glas savjesti, što je u svakom od nas Božji glas. On je tih, blag i često ga ne možemo čuti od buke svijeta. Zato sam utišala vanjske glasove da bih slijedila Onoga koji govori srcu. Što više produbljujem taj odnos, shvaćam na koliko puno stvari još moram raditi - kazala je za 24sata.

Danas su, kaže Blanka, ljudi orijentirani na površno, na izgled, na to što netko odijeva, vozi i gdje se pojavljuje. I ona je bila u tom svijetu, ali nikad je nije potpuno zadovoljio i ispunio. Sad je sretnija.

- Prijašnji način života mi samo pokazuje tko sam bez Boga. I podsjeća me da se nikad ne želim vratiti natrag - smatra.

A kada je u pitanju njezin ljubavni život, prvi dečko Blanke Vlašić u osnovnoj školi bio je nitko drugi nego Luka Nižetić (37), piše Slobodna Dalmacija.

- Nikad nismo službeno bili par. No, obostrana simpatija zasigurno je postojala. A tu i tamo pao bi koji poljubac. Mislim da me s Lukom najviše vezao isti smisao za humor, znali smo se neprestano cerekati oko nekih stvari koje su samo nama bile smiješne - ispričala je Blanka za Slobodnu Dalmaciju.