Blanka Vlašić: 'Bila sam sebi na prvom mjestu dok nisam rodila sina. Još djece? Vidjet ćemo...'

Proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (40) umirovljena je gotovo četiri godine, ali od sporta ne može pobjeći. S prijateljicom je pokrenula digitalnu platformu za djecu koja im omogućava besplatne probne treninge, a prije dvije godine u tajnosti se udala za belgijskog sportskog novinara i voditelja Rubena Van Guchta (37).

Samo pola godine nakon svadbe dobili su sina.

- Mislim da čovjeka ništa ne promijeni kao dolazak prinove. Meni osobno se ništa ne može mjeriti s tim osjećajem. Mondo je poljuljao sva moja uvjerenja. Ja kao profesionalni sportaš uvijek sam bila sama sebi na prvome mjestu i to je OK bilo jer je to tako trebalo biti, budući da sam svoje tijelo i biće svakodnevno dovodila do krajnjih fizičkih i psihičkih granica. To je sad zauvijek gotovo, sad je drugo biće na prvome mjestu - rekla je Blanka za "InMagazin".

Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Za malenog nasljednika kaže da je mješavina nje i supruga.

- Ne tražim nešto bjesomučno moje niti njegovo nego jednostavno samo uživam što se razvija i što je predivan i savršen - priznala je.

O planiranju drugog djeteta kaže da će vidjeti, a otkad je majka, sve "gleda malo drugačije, malo dublje" te se voli prepustiti vjeri.

Foto: Instagram