Blanka Vlašić odvela sinčića na svoje posebno mjesto: 'Jednog dana će ti mama ispričati sve'

Jednog dana mama će ti ispričati sve o tome. Moj mali čovječe, napisala je Blanka Vlašić (40) uz fotografiju koju je objavila u obliku Instagram storyja. Bivša atletičarka pozirala je sa sinom Mondom na splitskoj Zapadnoj obali gdje mu je pokazala ploču sa svojim imenom.

Blanka je sinu pokazala ploču na kojoj piše njezino ime i prezime te medalje koje je osvojila na Olimpijskim igrama u Pekingu i Rio de Janeiru.

Foto: Screenshot Instagram

S njima je bio i njezin suprug, sportski novinar Ruben Van Gucht, koji je objavio snimku na kojoj Blanka i maleni Mondo šetaju uz more.

Foto: Screenshot Instagram

- Mini ja - napisao je u opisu.

Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022., a samo pola godine nakon svadbe dobili su sina, na njezin 39. rođendan. Često ističe kako ju je majčinstvo promijenilo.

- Mislim da čovjeka ništa ne promijeni kao dolazak prinove. Meni osobno se ništa ne može mjeriti s tim osjećajem. Mondo je poljuljao sva moja uvjerenja. Ja kao profesionalni sportaš uvijek sam bila sama sebi na prvom mjestu i to je ok bilo jer je to tako trebalo biti, budući da svoje tijelo i biće sam svakodnevno dovodila do krajnjih fizičkih i psihičkih granica. To je sad zauvijek gotovo, sad je jedno drugo biće na prvom mjestu - rekla je bivša atletičarka za IN Magazin.

Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić | Foto: Milan Sabic/PIXSELL