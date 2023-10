Bliska Bandićeva suradnica nije često u javnosti: Natalija Prica pozirala je na modnoj reviji...

Natalija Prica (34), stomatologinja i bivša missica, ne pojavljuje se često u javnosti zadnjih godina, ali u srijedu se pridružila brojnim uzvanicima na reviji modne kuće ELFS.

Prica je pozirala fotografima u dugoj haljini cvjetnog uzorka, nasmiješena od uha do uha. Na reviju je, čini se, stigla sama.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pricu javnost poznaje kao blisku suradnicu bivšeg gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića, a nakon njegove smrti rijetko se pojavljivala u javnosti. Prije nekoliko mjeseci Prica se pohvalila titulom doktorice znanosti.

Foto: Facebook/ Blue World Institute

Natalija je na petoj godini Stomatološkog fakulteta ponijela titulu Miss Universe Hrvatske 2011. godine, a kad je krunu predala nasljednici, vratila se stomatologiji. Pričama o odnosu nje i Bandića nakon smrti odlučila je stati na kraj:

- Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. Zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje - rekla je ranije u intervjuu za Story.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Nedavno se Pricin bivši suprug, Ivan Oreški, oženio zagrebačkom glumicom Ivom Jerković.

