Bivša misica i bliska Bandićeva suradnica Natalija Prica primila je diplomu kojom se pohvalila

Doktorica stomatologije i bivša Miss Universe Natalija Prica (34) je u subotu službeno postala doktorica znanosti. Natalija je pozirala s diplomom na svečanoj promociji doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Pricu javnost poznaje kao blisku suradnicu bivšeg gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića, a nakon njegove smrti rijetko se pojavljivala u javnosti.

Natalija se pohvalila na društvenim mrežama novim statusom.

- Svečana promocija doktora znanosti i umjetnosti! dr.sc. - napisala je Prica u opisu fotografije.

Natalija je na petoj godini Stomatološkog fakulteta ponijela titulu Miss Universe Hrvatske 2011. godine, a kad je krunu predala nasljednici, vratila se stomatologiji. Pričama o odnosu nje i Bandića nakon smrti odlučila je stati na kraj:

- Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. Zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje - rekla je ranije u intervjuu za Story.

U manekenskim vodama joj je bilo lijepo, to je iskustvo koje će pamtiti zauvijek.

- Bila mi je čast biti Miss Universe Hrvatske 2011. godine i predstavljati našu zemlju na svjetskom izboru u São Paulu u Brazilu. To bih svakako ponovila. Otvorila su mi se mnoga vrata nakon pobjede na izboru ljepote, upoznala sam jako puno ljudi iz različitih područja, a neki kontakti i poznanstva održali su se do danas - ističe. Kako navodi, nije zatvorena opcija povratka u politiku.

Od supruga se razvela 2020., a privatni život voli držati za sebe. Trenutačno je posvećena svom poslu i radi na različitim projektima.

