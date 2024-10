Bliski izvor otkrio zašto je pukla ljubav između Channinga i Zoë

Nakon tri godine veze i objavljenih zaruka, Channing Tatum (44) i Zoë Kravitz (35) odlučili su kako ipak nisu jedno za drugo. Bliski izvor para tvrdi kako nisu imali iste želje na ljubavnom planu, ali kako su to shvatili tek nakon završetka turneje za medije filma 'Blink Twice', piše Page Six.

- U konačnici, kada je projekt završio, shvatili su da ne žele isto. Brzo je to propalo - objasnio je izvor te dodao kako ih veže ljubav prema filmu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Kravitz i Channing su suprotnosti, ali uvijek su bili povezani zbog svoje ljubavi prema umjetnosti i filmu, to je ono što ih je držalo zajedno - nastavio je izvor.

Kad su počeli razmišljati o vjenčanju, izvor navodi kako je to ono što je presudilo njihovoj ljubavi.

- Planovi za vjenčanje su se nazirali, ali nijedno od njih nije žurilo pred oltar - rekao je izvor, a glumicu je opisao kao 'neovisnu' i 'fokusiranu na karijeru'. Dok je Tatuma opisao kao 'obiteljskog čovjeka'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Prošlog tjedna glumica je snimljena bez zaručničkog prstena kada je bila u izlasku sa svojom kolegicom, Shailene Woodley, piše Page Six.

Upoznali su se na audiciji za američki triler 'Blink Twice', a zaručili se prošle godine.

- Channing je divan čovjek. Nasmijava me i oboje volimo umjetnost, volimo istraživati zašto radimo ono što radimo. Volimo gledati filmove, razgovarati o njima - rekla je Kravitz ranije u intervjuu za GQ.