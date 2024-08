Oni su uspješni, lijepi i bogati! Ovo su tri glumice i tri glumca koji zarađuju vrtoglave sume...

Blake Lively

Neto vrijednost: Od 2024. godine, procjenjuje se da neto vrijednost Blake Lively iznosi 30 milijuna dolara. Ova brojka odražava njenu uspješnu glumačku karijeru, unosne promocije i strateške poslovne pothvate.

Foto: Caitlin Ochs

Zarada: Lively zarađuje od glume, poslovanja i promocije brendova. Njene plaće se kreću od 2 do 5 milijuna dolara po filmskoj ulozi. Također zarađuje od svoje tvrtke bezalkoholnih mješavina pića, Betty Buzz, i linije alkoholnih koktela, Betty Booze, pokrenute 2023. godine.

Usporedba: Iako Blake Lively ima impresivnu neto vrijednost, njen suprug Ryan Reynolds je znatno bogatiji s procijenjenim bogatstvom od 350 milijuna dolara. Reynolds zarađuje između 15 i 20 milijuna dolara po glavnoj ulozi u velikim produkcijama i profitirao je od ulaganja poput Aviation American Gina.

Foto: Caitlin Ochs

Zoë Kravitz

Neto vrijednost: Od 2024. godine, procjenjuje se da Zoë Kravitz ima neto vrijednost od 10 milijuna dolara. Ovo bogatstvo se pripisuje njenom radu kao glumice, pjevačice i modela.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Zarada: U 2017. godini, Kravitz je zarađivala oko 380.000 dolara po epizodi za svoju ulogu u HBO seriji "Big Little Lies". Za drugu sezonu serije, njena plaća je podignuta na prijavljenih 3 milijuna dolara po epizodi. Također zarađuje od modelinga kao lice YSL Beauté i od svoje glazbene karijere s bendom Lolawolf.

Jennifer Lawrence

Neto vrijednost: Od 2024. godine, Jennifer Lawrence je skupila neto vrijednost od 160 milijuna dolara sa samo 33 godine. Postala je jedna od najplaćenijih glumica na svijetu nakon svojih glavnih uloga u franšizama Igre gladi i X-Men.

The 85th Academy Awards - Press Room - Los Angeles | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Zarada: Lawrence je zaradila 500.000 dolara za prvi film Igre gladi, 10 milijuna dolara za drugi, a 30-40 milijuna dolara za svaki od posljednja dva filma u seriji. Sada obično zarađuje 15-20 milijuna dolara po filmu. Samo između 2015. i 2016. godine zaradila je 46 milijuna dolara od filmskih plaća i promocija.

Nekretnine: U 2020. godini, Lawrence je kupila vilu od 22 milijuna dolara na Manhattanu, koju je ranije posjedovala Meg Ryan. Također posjeduje stan od 8 milijuna dolara na Upper East Sideu Manhattana i kuću od 7 milijuna dolara u Beverly Hillsu.

Tom Cruise

Neto vrijednost: Procjenjuje se da je neto vrijednost Toma Cruisea u 2024. godini zapanjujućih 620 milijuna dolara. On je jedan od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu, dosljedno se svrstava među najbogatije slavne osobe na svijetu.

Zarada: Cruise obično zarađuje 50-100 milijuna dolara po filmu, uglavnom zbog unosnih backend poslova koji mu daju postotak od profita filma. Za Top Gun: Maverick, zaradio je 13 milijuna dolara unaprijed, ali njegov backend posao će mu donijeti ukupnu zaradu preko 100 milijuna dolara. Njegovi filmovi Mission: Impossible su mu donijeli preko 200 milijuna dolara svaki.

Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION

Nekretnine: Cruise posjeduje penthouse od 30-40 milijuna dolara u Clearwateru na Floridi, u blizini sjedišta Scijentološke crkve. Također ima vilu od 10 milijuna dolara u Beverly Hillsu i kuću od 5 milijuna dolara u Tellurideu, Colorado. Procjenjuje se da njegov globalni portfelj nekretnina vrijedi 100 milijuna dolara.

Dwayne Johnson

Neto vrijednost: Procjenjuje se da je neto vrijednost Dwaynea "The Rocka" Johnsona u 2024. godini 800 milijuna dolara, što ga čini jednim od najbogatijih glumaca na svijetu. Njegov uspjeh obuhvaća film, televiziju i poduzetničke pothvate.

Zarada: Johnson traži 20-25 milijuna dolara po filmskoj ulozi, plus backend profite. Za Red Notice na Netflixu, plaćen je 22 milijuna dolara. Njegova tvrtka Seven Bucks Productions ima višegodišnji ugovor s Disneyem koji će mu donijeti preko 100 milijuna dolara. Godišnje zarađuje 40-50 milijuna dolara od glume i promocija.

Dwayne - The Rock - Johnson attends JUMANJI: The Next Level, UK Premiere at BFI Waterloo. London, UK. 05/12/2019 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT

Poslovanje: The Rock posjeduje udio u Teremana Tequili, koja je prodala 600.000 sanduka u 2021. godini i donijela mu milijune. Kupio je XFL nogometnu ligu za 15 milijuna dolara 2020. godine. Njegova linija odjeće Project Rock s Under Armourom također je vrlo uspješna.

Timothée Chalamet

Neto vrijednost: Od 2024. godine, Timothée Chalamet je skupio neto vrijednost od 25 milijuna dolara sa samo 28 godina. Postao je jedan od najtraženijih mladih glumaca nakon svojih probojnih uloga u Call Me By Your Name i Lady Bird.

Zarada: Chalamet je zaradio oko 2 milijuna dolara za svoju glavnu ulogu u Dini. Sada obično zarađuje 2-5 milijuna dolara po većem filmu. Samo između 2021. i 2022. godine zaradio je procijenjenih 9 milijuna dolara od filmskih plaća i promocija.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Promocije: U 2021. godini, Chalamet je potpisao unosan ugovor od 35 milijuna dolara kako bi postao lice Bleu de Chanel parfema. Od 2021. godine također je "Prijatelj kuće" za luksuzni brend Cartier.