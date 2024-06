Blistava trudnica: Hana Huljić Grašo nastupila u bijeloj haljini i pokazala trudnički trbuščić...

Na ljetnoj pozornici Novih dvora bana Jelačića u Zaprešiću, održan je koncert 'Pop Misa Mediterana', značajno djelo skladatelja Tončija Huljića i Hane Huljić Grašo.

Zaprešić: Kapitalno djelo skladatelja Tončija Huljića i Hane Huljić Grašo pod nazivom "Pop Misa Mediterana" | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hana je tijekom koncerta pokazala trudnički trbuh, kojeg više nije mogla sakriti ispod odjeće.

U dugoj bijeloj haljini, Hana je blistala i pjevala s osmijehom na licu.

Zaprešić: Kapitalno djelo skladatelja Tončija Huljića i Hane Huljić Grašo pod nazivom "Pop Misa Mediterana" | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hanin suprug, Petar Grašo, proteklog je tjedna otkrio spol njihove bebe za IN magazin. Nakon kćerkice Albe, očekuju sina. Glazbenik je podijelio i kako se Hana osjeća.

- Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok! - kazao je Grašo.

Zaprešić: Kapitalno djelo skladatelja Tončija Huljića i Hane Huljić Grašo pod nazivom "Pop Misa Mediterana" | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Podsjetimo, Hana i Petar su se vjenčali u veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a Albu su dobili u srpnju iste godine.